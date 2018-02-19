вчера, 19:35
В обстоятельствах убийства матери и дочери в Липецкой области разбирается Следственный комитет
Следственным отделом по Левобережному округу г. Липецка СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении 53-летнего жителя села Черемушки, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц).
В рамках расследования уголовного дела назначен комплекс судебно-медицинских экспертиз, в том числе с целью установления причины смерти школьницы и её матери. Произведен осмотр места происшествия, изъяты вещественные доказательства, установлены и допрошены свидетели. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств жестокого убийства.
Расследование уголовного дела продолжается, сообщает СУ СК России по Липецкой области.
Sergey
Ashley Mcgee
Бывшая коллега
Да чёго тут разбираться то?