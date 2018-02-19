Происшествия

вчера, 19:35

В обстоятельствах убийства матери и дочери в Липецкой области разбирается Следственный комитет

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#убийство
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В обстоятельствах убийства матери и дочери в Липецкой области разбирается Следственный комитет

Следственным отделом по Левобережному округу г. Липецка СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении 53-летнего жителя села Черемушки, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц).

По данным следствия, ночью 17 февраля 2018 года в частном доме села Черемушки Липецкого района  глава семейства нанес 47-летней жене и 14-летней дочери множественные колото-резаные раны. От полученных травм потерпевшие скончались. Их тела утром обнаружили соседи, пришедшие на крик главы семейства, находившегося во дворе в неадекватном состоянии. С признаками отравления он госпитализирован в больницу. Известно, что мужчина страдал психическим заболеванием.

В рамках расследования уголовного дела назначен комплекс судебно-медицинских экспертиз, в том числе с целью установления причины смерти школьницы и её матери. Произведен осмотр места происшествия, изъяты вещественные доказательства, установлены и допрошены свидетели. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств жестокого убийства.

Расследование уголовного дела продолжается, сообщает СУ СК России по Липецкой области.
 
4 4825
#убийство
2

Комментарии (4)

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Sergey

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Бывшая коллега

сегодня, 01:34
Спи спокойно Ниночка с дочкой.Ты всегда была добрым,отзывчивым человечиком,работягой.Соболезнования родным
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Да чёго тут разбираться то?

вчера, 20:03
Накрыла мужика шиза все понятно.никаких тайн. Игры разума.
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