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вчера, 14:35

Из-за прорыва трубы с горячей водой в Ангарске погибли пенсионеры

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Из-за прорыва трубы с горячей водой в Ангарске погибли пенсионеры

Их тела обнаружили родственники

Супружеская пара пенсионного возраста погибла из-за ожогов, полученных в результате прорыва трубы с горячей водой в их квартире в Ангарске Иркутской области. Тела супругов без признаков жизни нашли родственники, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт регионального СК.

"Следователями установлено, что в ночь с 11 на 12 февраля в одной из квартир 76-го квартала Ангарска произошел прорыв трубы с горячей водой. Находившиеся в квартире супруги пенсионного возраста успели позвонить своей дочери и сообщить о случившемся. Прибывшие на место происшествия родственники обнаружили тела супругов без признаков жизни, пол квартиры был покрыт водой из неисправной трубы", — говорится в сообщении.

Проводится доследственная проверка, в рамках которой будет дана правовая оценка действиям управляющей компании, обслуживающей дом.
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