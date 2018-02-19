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вчера, 14:28
Тренер сборной США по хоккею отказался пожать руку российскому коллеге
Матч завершился победой россиян со счетом 4:0
Главные тренеры сборных России и США Олег Знарок и Тони Гранато не пожали друг другу руки после матча группового этапа на Олимпийских играх в Пхенчхане. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на Inside The Games.
По информации издания, наставник команды США выразил недовольство тем, что Знарок в концовке игры выпустил сильнейших хоккеистов для реализации большинства.
«Мне это не понравилось, ведь они вели 4:0», — прокомментировал ситуацию Гранато.
Перед матчем между командой России и США Федерация хоккея России рассказала, что игрокам запретили послематчевые рукопожатия. Решение связывали с распространившимися на Олимпиаде случаями заболевания норовирусом.
По информации издания, наставник команды США выразил недовольство тем, что Знарок в концовке игры выпустил сильнейших хоккеистов для реализации большинства.
«Мне это не понравилось, ведь они вели 4:0», — прокомментировал ситуацию Гранато.
Перед матчем между командой России и США Федерация хоккея России рассказала, что игрокам запретили послематчевые рукопожатия. Решение связывали с распространившимися на Олимпиаде случаями заболевания норовирусом.