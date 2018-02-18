Поиски пропавшего ребенка в Липецкой области длятся уже 12 дней

Спасатели и волонтеры надеются найти хотя бы тело мальчика

Сегодня, на 12 день поисков 6-летнего ребенка в Измалковском районе, в райне его исчезновения продолжаются поисковые мероприятия.Накануне, как сообщили в "Управлении государственной противопожарной спасательной службы Липецкой области", пасательными подразделениями Управления было прорублено 30 майн и осуществлено 10 водолазных спусков, при которых было обследовано 6500 кв.метров дна акватории. К проведению поисковых работ привлекалось 14 человек и 4 единицы техники.

С 7 по 17 февраля личным составом Управления государственной противопожарной спасательной службы Липецrой области было прорублено 324 майны; выполнено 160 водолазных спусков, при проведении которых 69450 кв. метров дна.

К проведению поисковых работ привлечено 329 человек личного состава Управления государственной противопожарной спасательной службы Липецкой области - водолазные специалисты, спасатели, медицинские работники и 35 единиц техники.

Всего обследована площадь 82200 кв.м.

9-летний мальчик пропал в селе Чернава 6 февраля, когда возвращался из школы. Его следы и рюкзак нашли у полыньи на льду реки Быстрая Сосна. По факту исчезновения ребенка Следственным управлением СК РФ по Липецкой области возбуждено уголовное дело. Одна из версий следствия - несчастный случай на воде.

