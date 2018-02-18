Общество

23 минуты назад

Поиски пропавшего ребенка в Липецкой области длятся уже 12 дней

1 227
#поиск пропавших детей
Поиски пропавшего ребенка в Липецкой области длятся уже 12 дней

Спасатели и волонтеры надеются найти хотя бы тело мальчика

Сегодня, на 12 день поисков 6-летнего ребенка в Измалковском районе, в райне его исчезновения продолжаются поисковые мероприятия.

Накануне, как сообщили в "Управлении государственной противопожарной спасательной службы Липецкой области", пасательными подразделениями Управления было прорублено 30 майн и осуществлено 10 водолазных спусков, при которых было обследовано 6500 кв.метров дна акватории. К проведению поисковых работ привлекалось 14 человек и 4 единицы техники.

С 7 по 17 февраля личным составом Управления государственной противопожарной спасательной службы Липецrой области было прорублено 324 майны;  выполнено 160 водолазных спусков, при проведении которых 69450 кв. метров дна.

К проведению поисковых работ привлечено 329 человек личного состава Управления государственной противопожарной спасательной службы Липецкой области - водолазные специалисты, спасатели, медицинские работники и 35 единиц техники. 

Всего обследована площадь 82200 кв.м.

9-летний мальчик пропал в селе Чернава 6 февраля, когда возвращался из школы. Его следы и рюкзак нашли у полыньи на льду реки Быстрая Сосна. По факту исчезновения ребенка Следственным управлением СК РФ по Липецкой области возбуждено уголовное дело. Одна из версий следствия - несчастный случай на воде.

1 227
#поиск пропавших детей

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

!

2 минуты назад
Осталось только ждать, когда лёд растает(((
ответить

Еще в рубрике

В Липецке сжигают чучело Зимы (LIVE)
#масленица
2
В Липецке сжигают чучело Зимы (LIVE)

36 минут назад

Общество
В Лев-Толстовском районе собирают посылки солдатам
#посылка #армия
В Лев-Толстовском районе собирают посылки солдатам

сегодня, 13:00

Общество
Липчане штурмуют призовой столб (LIVE)
#масленица
9
Липчане штурмуют призовой столб (LIVE)

сегодня, 11:55

Общество
На подачу заявки на сдачу ЕГЭ у родителей остался один день
#образование #ЕГЭ
4
На подачу заявки на сдачу ЕГЭ у родителей остался один день

вчера, 23:25

Общество
Мошенники клонировали сайт налоговой
#мошенничество
25
Мошенники клонировали сайт налоговой

вчера, 13:23

Общество
Более 2000 бесплатных блинов съели за полтора часа
#Масленица #блины
14
Более 2000 бесплатных блинов съели за полтора часа

вчера, 12:13

Общество