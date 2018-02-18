ВМС США объяснили появление двух своих эсминцев в Черном море‍

Как следует из заявления пресс-службы Шестого флота ВМС США эсминец USS Carney вошел в Черное море 17 февраля «для проведения операций по обеспечению безопасности на море и укрепления региональной морской стабильности, а также укрепления совместной готовности и военно-морского потенциала среди союзников и партнеров НАТО».





Американское командование объяснило появление своих кораблей практически у российских берегов необходимостью «укрепления региональной морской стабильности». В качестве еще одной цели вхождения в Черное море двух американских эсминцев там назвали «усиление боеготовности и возможностей флота стран НАТО».



Также в Шестом флота ВМС США объявили о том, что в ближайшее время Ross и Carney проведут «операции по обеспечению безопасности на море».



«Carney 17 февраля присоединился к эсминцу Ross в Черном море для проведения операций по безопасности и укрепления региональной морской стабильности, а также укрепления совместной готовности и военно-морского потенциала среди союзников и партнеров НАТО», - говорится в заявлении пресс-службы Шестого флота.



Главный редактор журнала «Национальная оборона», член Общественного совета при Минобороны России Игорь Коротченко в разговоре с RT прокомментировал сообщения о том, что в Чёрное море вошли два эсминца ВМС США — «Карни» и «Росс».

«Учитывая, что по конвенции Монтрё эти корабли не могут находиться на постоянной основе, они периодически туда заходят, чтобы в акватории Чёрного моря в любом случае был носитель крылатых ракет «Томагавк». Это такая форма военно-политического присутствия и недружественный сигнал, который посылается Москве», — сказал он.



Коротченко также добавил, что за эсминцами будет вестись наблюдение, - передает



«В любом случае носитель данных вооружений в акватории Чёрного моря — объект, представляющий опасность. Разумеется, он отслеживается силами воздушной и электронной разведки. У нас развернута группировка сил ПВО, в частности С-400 всегда находится в боеготовом состоянии, хотя непосредственной угрозы нет... Тем не менее с военно-политической точки зрения это явно недружественный для Москвы жест со стороны Вашингтона», — заключил эксперт.



Напомним, в минувшую субботу, 17 февраля, в Черное море вошел эсминец Сarney, оснащенный противоракетной системой Aegis и крылатыми ракетами «Томагавк». Таким образом он присоединился к прибывшему за день до этого эсминцу Ross (DDG 71). В настоящее время в Черном море находятся сразу два эсминца военно-морских сил (ВМС) США - Ross и Carney.Американское командование объяснило появление своих кораблей практически у российских берегов необходимостью «укрепления региональной морской стабильности». В качестве еще одной цели вхождения в Черное море двух американских эсминцев там назвали «усиление боеготовности и возможностей флота стран НАТО».Также в Шестом флота ВМС США объявили о том, что в ближайшее время Ross и Carney проведут «операции по обеспечению безопасности на море».«Carney 17 февраля присоединился к эсминцу Ross в Черном море для проведения операций по безопасности и укрепления региональной морской стабильности, а также укрепления совместной готовности и военно-морского потенциала среди союзников и партнеров НАТО», - говорится в заявлении пресс-службы Шестого флота.Главный редактор журнала «Национальная оборона», член Общественного совета при Минобороны России Игорь Коротченко в разговоре с RT прокомментировал сообщения о том, что в Чёрное море вошли два эсминца ВМС США — «Карни» и «Росс».«Учитывая, что по конвенции Монтрё эти корабли не могут находиться на постоянной основе, они периодически туда заходят, чтобы в акватории Чёрного моря в любом случае был носитель крылатых ракет «Томагавк». Это такая форма военно-политического присутствия и недружественный сигнал, который посылается Москве», — сказал он.Коротченко также добавил, что за эсминцами будет вестись наблюдение, - передает RT «В любом случае носитель данных вооружений в акватории Чёрного моря — объект, представляющий опасность. Разумеется, он отслеживается силами воздушной и электронной разведки. У нас развернута группировка сил ПВО, в частности С-400 всегда находится в боеготовом состоянии, хотя непосредственной угрозы нет... Тем не менее с военно-политической точки зрения это явно недружественный для Москвы жест со стороны Вашингтона», — заключил эксперт.Напомним, в минувшую субботу, 17 февраля, в Черное море вошел эсминец Сarney, оснащенный противоракетной системой Aegis и крылатыми ракетами «Томагавк». Таким образом он присоединился к прибывшему за день до этого эсминцу Ross (DDG 71).