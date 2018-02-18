В мире

сегодня, 12:42

ВМС США объяснили появление двух своих эсминцев в Черном море‍

193
#США #ВМС #Россия
ВМС США объяснили появление двух своих эсминцев в Черном море‍

Как следует из заявления пресс-службы Шестого флота ВМС США эсминец USS Carney вошел в Черное море 17 февраля «для проведения операций по обеспечению безопасности на море и укрепления региональной морской стабильности, а также укрепления совместной готовности и военно-морского потенциала среди союзников и партнеров НАТО».

В настоящее время в Черном море находятся сразу два эсминца военно-морских сил (ВМС) США - Ross и Carney.

Американское командование объяснило появление своих кораблей практически у российских берегов необходимостью «укрепления региональной морской стабильности». В качестве еще одной цели вхождения в Черное море двух американских эсминцев там назвали «усиление боеготовности и возможностей флота стран НАТО».

Также в Шестом флота ВМС США объявили о том, что в ближайшее время Ross и Carney проведут «операции по обеспечению безопасности на море».

«Carney 17 февраля присоединился к эсминцу Ross в Черном море для проведения операций по безопасности и укрепления региональной морской стабильности, а также укрепления совместной готовности и военно-морского потенциала среди союзников и партнеров НАТО», - говорится в заявлении пресс-службы Шестого флота.

Главный редактор журнала «Национальная оборона», член Общественного совета при Минобороны России Игорь Коротченко в разговоре с RT прокомментировал сообщения о том, что в Чёрное море вошли два эсминца ВМС США — «Карни» и «Росс».
«Учитывая, что по конвенции Монтрё эти корабли не могут находиться на постоянной основе, они периодически туда заходят, чтобы в акватории Чёрного моря в любом случае был носитель крылатых ракет «Томагавк». Это такая форма военно-политического присутствия и недружественный сигнал, который посылается Москве», — сказал он.

Коротченко также добавил, что за эсминцами будет вестись наблюдение, - передает RT.

«В любом случае носитель данных вооружений в акватории Чёрного моря — объект, представляющий опасность. Разумеется, он отслеживается силами воздушной и электронной разведки. У нас развернута группировка сил ПВО, в частности С-400 всегда находится в боеготовом состоянии, хотя непосредственной угрозы нет... Тем не менее с военно-политической точки зрения это явно недружественный для Москвы жест со стороны Вашингтона», — заключил эксперт.

Напомним, в минувшую субботу, 17 февраля, в Черное море вошел эсминец Сarney, оснащенный противоракетной системой Aegis и крылатыми ракетами «Томагавк». Таким образом он присоединился к прибывшему за день до этого эсминцу Ross (DDG 71).
193
#США #ВМС #Россия

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

В Иране разбился пассажирский самолет
#Иран #падение самолета
В Иране разбился пассажирский самолет

сегодня, 12:37

В мире
Российские лыжники завоевали серебро на Олимпийских играх
#Россия #спорт #серебро
Российские лыжники завоевали серебро на Олимпийских играх

сегодня, 12:20

В мире
Бывшая жена Пескова увольняется из Россотрудничества в Париже
#Жена Пескова #увольнение
Бывшая жена Пескова увольняется из Россотрудничества в Париже

вчера, 12:18

В мире
Порошенко призвал запретить российский флаг во всем мире‍
#Порошенко #российский флаг #запрет
Порошенко призвал запретить российский флаг во всем мире‍

вчера, 11:53

В мире
Евросоюз снимет санкции с России после ввода миссии ООН в Донбасс‍
#Евросоюз #санкции #миссия ООН
Евросоюз снимет санкции с России после ввода миссии ООН в Донбасс‍

вчера, 11:50

В мире
США обвиняют россиян во вмешательстве в президентские выборы
#США #выборы президента #Россия
США обвиняют россиян во вмешательстве в президентские выборы

вчера, 11:44

В мире