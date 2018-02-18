Происшествия
сегодня, 10:54
В Липецкой колонии осужденный добровольно расстался с жизнью за 7 месяцев до освобождения
Инцидент произошел в колонии №2 Липецка
Сегодня ночью добровольно ушел из жизни 35-летний заключенный ИК-2.
Что стало причиной - выяснит внутренняя проверка и Следственный Комитет.
Осужденный отбыл наказание в колонии 4 года, и до освобождения ему оставалось 7 месяцев.
Что стало причиной - выяснит внутренняя проверка и Следственный Комитет.
Осужденный отбыл наказание в колонии 4 года, и до освобождения ему оставалось 7 месяцев.
Наташа
бывает и такое
кент
Не саун
да уж
паша
Одним уголовником
Гость
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Мужик