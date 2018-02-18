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сегодня, 10:54

В Липецкой колонии осужденный добровольно расстался с жизнью за 7 месяцев до освобождения

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#колония #зона
В Липецкой колонии осужденный добровольно расстался с жизнью за 7 месяцев до освобождения

Инцидент произошел в колонии №2 Липецка

Сегодня ночью добровольно ушел из жизни 35-летний заключенный ИК-2.

Что стало причиной - выяснит внутренняя проверка и Следственный Комитет.

Осужденный отбыл наказание в колонии 4 года, и до освобождения ему оставалось 7 месяцев.


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#колония #зона

Комментарии (14)

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Наташа

27 минут назад
Явно статья не тяжкая, раз 4 года срок. Очень сомневаюсь, что он сам повесился. Он что в одиночке сидел, типа ни кто не видел. У них так все самойбийцы, ведь за убийство погоны полетят.
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бывает и такое

сегодня, 13:17
может ему освобождаться некуда и незачем
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кент

сегодня, 13:12
кто он по масти ?
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Не саун

сегодня, 12:28
АУЕ, чмо&
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да уж

сегодня, 12:16
молодой, очень жаль
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паша

сегодня, 12:10
редко такое в новостях пишут а кажется случаи самоубийств в тюрьмах очень часто бывают
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Одним уголовником

сегодня, 11:59
Меньше.Всех бы их так.
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Гость

сегодня, 11:45
В любом случае как бы оно там небыло, сам или помогли, это недоработка сотрудников ФСИН и впервую очередь им нести ответственность.
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123

сегодня, 11:27
зачем они сидят ? - пусть они там лучше работают что бы когда выйти на свободу накопилась бы определенная сумма!
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Мужик

сегодня, 11:22
Минус один.
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