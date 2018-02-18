В Липецкой колонии осужденный добровольно расстался с жизнью за 7 месяцев до освобождения

Инцидент произошел в колонии №2 Липецка

Сегодня ночью добровольно ушел из жизни 35-летний заключенный ИК-2.



Что стало причиной - выяснит внутренняя проверка и Следственный Комитет.



Осужденный отбыл наказание в колонии 4 года, и до освобождения ему оставалось 7 месяцев.





