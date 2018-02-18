В Липецкой области угнали автомобиль, украли велосипед и деньги

17 февраля в ОМВД России по Добринскому району обратился 35-летний мужчина с заявлением о том, что в селе Новопетровка неизвестный от одного их домов по ул.Молодежной совершил угон его автомобиля «ВАЗ-2106». Следственно-оперативной группой установлен и доставлен в ОМВД предполагаемый участник преступления - неработающий ранее судимый 30-летний житель Добринского района. Проверку по данному факту проводит ОМВД России по Добринскому району.

За прошедшие сутки полицейские раскрыли два преступления. Так, например, сотрудники Отдела полиции № 3 раскрыли кражу велосипеда из тамбура у пенсионерки, проживающей на ул.Стаханова Липецка, произошедшую 12 февраля. Оперуполномоченными уголовного розыска установлен предполагаемый участник преступления - ранее судимый 30-летний житель областного центра.

Сотрудниками ОП № 4 УМВД России по Липецку установлен предполагаемый участник кражи денег в сумме 5000 рублей у 57-летнего липчанина на ул. Совхозная г.Липецка, неработающий 38-летний житель Липецкого района.