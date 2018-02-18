В Липецке расследуют инцидент у ТЦ

Вчера вечером неизвестные разгромили автомобиль на парковке у крупного ТЦ по ул Советской

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, сотрудники полиции проводят проверку сообщения, поступившего в ОП № 8 УМВД России по Липецку, о том, что вечером 17 февраля около входа в торговый центр на ул. Советской, стоящему на парковке возле ТЦ автомобилю «Лада-Гранта», принадлежащего 34-летнему жителю Лебедянского района, были нанесены повреждения различного характера. Обращение по данному факту было зарегистрировано в установленном порядке, на место происшествия выехала следственно-оперативная группа. На сегодняшний день сотруднками ОП № 8 УМВД России по городу Липецку выясняются все обстоятельства произошедшего, водителю автомобиля медицинская помощь не понадобилась.



