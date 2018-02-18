Происшествия

сегодня, 09:14

В Липецке расследуют инцидент у ТЦ

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В Липецке расследуют инцидент у ТЦ

Вчера вечером неизвестные разгромили автомобиль на парковке у крупного ТЦ по ул Советской

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, сотрудники полиции проводят проверку сообщения, поступившего в ОП № 8 УМВД России по Липецку, о том, что вечером 17 февраля около входа в торговый центр на ул. Советской, стоящему на парковке возле ТЦ автомобилю «Лада-Гранта», принадлежащего 34-летнему жителю Лебедянского района, были нанесены повреждения различного характера. Обращение по данному факту было зарегистрировано в установленном порядке, на место происшествия выехала следственно-оперативная группа. На сегодняшний день сотруднками ОП № 8 УМВД России по городу Липецку выясняются все обстоятельства произошедшего, водителю автомобиля медицинская помощь не понадобилась.


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Комментарии (9)

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дрын

сегодня, 12:56
Нохча, гавно это ты-ущербный ишак,и гты затыкать будешь в своем ауле.
ответить

Лада

сегодня, 12:51
Граната))
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Нохча

сегодня, 11:12
Гавно коментаторы лучше молчать чем гавно писать ущербные
ответить

За ВДВ

сегодня, 10:52
Шарпей жену кошмарил наверное
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товарищ Маузер

сегодня, 10:42
ха ха , Вы сделали огромный прорыв мысли, ведь для "испражнения" это действительно рывок творчества. Другие лежат просто и воняют.
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...

сегодня, 10:38
Вечно случаются проблемы с автоговновазами и их владельцами!
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1

сегодня, 10:24
что то слабо написано . На самом деле было нападение 5 человек с пистолетами на машину, стреляли по кузову и стеклам
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Паоло

сегодня, 09:55
По-любому таксисты чужака хотели проучить.Их проверьте.
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ха ха

сегодня, 09:34
Это месть гранте за дтп с порше.
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