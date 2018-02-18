В Липецке сгорела баня (ВИДЕО)

Пожар произошел ночью

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В 00:09 в ОДС ЦУКС по Липецкой области поступило сообщение о загорании бани в Липецке, на ул. Индустриальная, д.130.



В результате загорания огнем уничтожены сгораемые конструкции бани по всей площади. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.