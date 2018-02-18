Происшествия
сегодня, 09:10
В Липецке сгорела баня (ВИДЕО)
Пожар произошел ночью
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В 00:09 в ОДС ЦУКС по Липецкой области поступило сообщение о загорании бани в Липецке, на ул. Индустриальная, д.130.
В результате загорания огнем уничтожены сгораемые конструкции бани по всей площади. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
В результате загорания огнем уничтожены сгораемые конструкции бани по всей площади. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
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вы не правы
Викусик
житель
Свидетель происшествия из самого пекла
Неавтофанат
наблюдатель