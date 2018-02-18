Происшествия

сегодня, 09:10

В Липецке сгорела баня (ВИДЕО)

7 1956
#пожар
2
В Липецке сгорела баня (ВИДЕО)

Пожар произошел ночью

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В 00:09 в ОДС ЦУКС по Липецкой области поступило сообщение о загорании бани в Липецке, на ул. Индустриальная, д.130.

В результате загорания огнем уничтожены сгораемые конструкции бани по всей площади. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
7 1956
#пожар
2

Комментарии (7)

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17 минут назад
житель, это была обычная баня без всякого выпендрежа
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вы не правы

сегодня, 12:44
житель, ...у меня баня не для роскоши , а для друзей . при этом из богатств и роскоши у меня только ВАЗ 2108 на которой мы ездим в баню - не важно на чем. важно с кем и куда .
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Викусик

сегодня, 12:42
Санек, Все живы самое главное,а ты дурачек забитый,даже юмора не понимаешь!
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житель

сегодня, 12:36
Сейчас баня позиционируется как атрибут достатка,можно сказать роскоши,выпендриться перед друзьями и соседями.
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Свидетель происшествия из самого пекла

сегодня, 11:45
Неавтофанат, идиоты, по себе людей не судят, дай вам бог на себе такое не испытать, когда спишь дочью дома, а там такое просиходит, но хорошо, что мир не без добрых людей, не все как вы
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Неавтофанат

сегодня, 09:51
Настоящие бани в настоящих деревнях не горят! Там люди парятся, здоровья набираются, а не бухают с друзьями.
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наблюдатель

сегодня, 09:35
Мужик бегает,хочет мочалку спасти.
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