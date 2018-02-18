Неделя 48
сегодня, 08:00
Без ума голова - кочка
Итоги недели
Оказывается, «Лучше липчан живут только в пяти регионах России»! К такому выводу пришли эксперты «РИА Рейтинг». Липецкая область по качеству жизни уступила только Москве, Санкт-Петербургу, Московской области, Татарстану, Белгородской области, Краснодарскому краю и Воронежской области.
Наши читатели тут же в этом усомнились.
Негость: «Тогда масштабы полного аута в стране я даже не предполагал».
Гостья: «смертность превысила рождаемость, каждый второй брак разводится, рождаемость меньше, чем за прошлый год, рост заболеваемости туберкулезом, недостроенные спортплощадки и новые ТЦ - и это все хорошо?»
«Почему липчане не выглядят счастливыми?» Что думает об этом инициатор Счастливого Образа Жизни, депутат Липецкого горсовета Александра Гвозденко, смотрите в передаче «Точка зрения».
Железное коромысло через реку повисло
Главная новость прошедшей недели - «Петровский мост закрывают для движения после выборов президента». Предположительно, ремонт моста начнется 19 марта, а закончиться должен в конце этого года - 25 декабря.
Уже понятно, что Липецк ждет транспортный коллапс, ведь и сейчас в часы-пик с левого берега на правый горожане добираются по часу и больше. Хватит ли Октябрьского моста и второй очереди Петровского моста, где в одну нитку транспорт поедет в одном направлении, а по другой - в противоположном, чтобы избежать длительных пробок? Даже первому вице-губернатору Юрию Божко кажется, что нет. Но глава Липецка Сергей Иванов убежден, что при всех стараниях мэрии утренний и вечерний трафик между правобережной и левобережной частями города увеличится максимум на полчаса. Что для этого сделает городская администрация?
Перенаправит часть транспортного потока с Юго-Запада на Левобережье на Октябрьский мост. Пустит по нему же в часы-пик и общественный транспорт, который сейчас ходит через Петровский мост (автобусы и «маршрутки» с литерами «О» не будут заезжать в центр города), а в межпиковый период он пойдет по прежним маршрутам. Чтобы не допустить опозданий рабочих на предприятия, мэрия уже в марте получит из Москвы 12 трамваев б/у, а МУП «Липецкпассажиртранс» приобретет 40 новых автобусов. Также чиновники обратились к руководству предприятий левобережной части Липецка (НЛМК, завод «Стинол», предприятия ОЭЗ «Липецк») с просьбой убедить своих работников не пользоваться личными автомобилями, а добираться до работы либо на служебных автобусах, либо на общественном транспорте.
Кстати, уже в мае администрация Липецка начнет и масштабный ремонт дорог сродни тому, который пережили горожане в прошлом году (мэрия вновь получила миллиард рублей из федерального бюджета). Не случится ли так, что в сочетании с дорожными работами закрытие моста полностью парализует город? Сергей Иванов считает, что нет.
А теперь внимание: во вторник мы сообщили, что «В центре Липецка - транспортный коллапс». И вызван он был всего лишь тем, что дорожники полностью перекрыли часть улицы Ленина для ямочного ремонта. Его обещали завершить к вечеру, но утром в среду мы сообщили, что «Движение вниз по Петровскому спуску по-прежнему закрыто». Так что в марте липчан ждут веселые, в кавычках, времена.
«Крепче за баранку держись, шофер!»
На этой неделе брифинг в областном управлении дорог и транспорта принес много новостей.
Так, «К июлю онлайн-кассами оборудуют все маршрутки». И тогда на фискальном учете будет каждая потраченная пассажирами копеечка: за внесенную водителю наличку тот будет пробивать чек (к этому времени в силу вступит федеральное законодательство, запрещающее брать с пассажиров деньги за проезд без выдачи билета). Пока же онлайн-кассами оборудованы только машины МУП «Липецкпассажиртранс» - водители муниципальных автобусов и трамваев специальной кнопкой пробивают 22-рублевый чек пассажирам.
Впрочем, большинство горожан уже перешло на оплату проезда транспортными картами. Те, у кого в наличии пластиковые проездные старого образца, активно меняют их на новые. На сегодняшний день липчане заменили 6347 таких проездных. Получается, «Жители Липецка ежедневно меняют 300 старых транспортных карт на новые». Но на этом новации не закончились. Еще немного, и «Липчане смогут оплачивать проезд в пассажирском транспорте банковскими картами», просто поднося их к валидатору терминала в салоне транспортного средства (система спишет с карточного счета стоимость поездки за наличку, составляющую в Липецке 22 рубля).
- Это совершенно безопасно для владельца банковской карты, - сообщил журналистам представитель компании-разработчика контрольно-кассового оборудования «Штрих-М» Александр Литновский.
А вот «Школьники Липецка останутся без льготного проезда». В бюджете области на компенсацию выпадающих доходов для транспортников не нашлось 183 млн рублей. Так что родителям школьников Липецка, поддержавшим идею введения льготного проезда для учащихся на «Портале неравнодушных», придется расстаться с надеждами.
Мы строили-строили…
«В Липецке собираются построить еще один рынок» - в 34-м микрорайоне Липецка (в районе «надувного» ледового Дворца). До ареста директора ЛИКа Валерия Клевцова такой рынок планировался в микрорайоне «Елецкий». Также начальник управления потребительского рынка мэрии Антон Мамонов сообщил депутатам горсовета, что реконструкции подвергнутся сразу три оптово-розничных рынка: на улице Циолковского, площади Заводской на Соколе и улице Космонавтов в районе «железного рынка».
«В мэрии Липецка утвердили список общественных пространств для благоустройства».
Нижний парк и площадь Петра Великого, бульвар Сорокина, площадь Соборная и Театральный спуск, Комсомольский пруд, Каменный Лог и Набережная реки Воронеж - так выглядит перечень площадок, которые мэрия обещает в ближайшие несколько лет превратить в благоустроенные общественные пространства. Свежо, как говорится, предание…
Глава Липецка собирается начать масштабное благоустройство с площади Петра Великого. Городское управление строительства уже объявило тендер на проектно-изыскательские работы для этого проекта, что обойдется бюджету в 453 588 рублей (см. «На площади Петра появятся сцена и хвойный бордюр»).
Читатель GOROD48 с ником Ага по этому поводу вполне резонно заметил следующее:
- На пл. Петра проходит два праздника в год, и на фига там стационарная сцена? Вообще, все эти Дни города и подобная дребедень для дебилов, которым нужен повод нажраться в открытую. Приличные люди никогда не пойдут сами и тем более не поведут туда своих детей. А у нас основная мысль - как сделать площадь удобной для попоек! Там должны быть лавочки, газоны, цветы - все для комфортного отдыха горожан.
Это, между прочим, уже второй заход главы Липецка на площадь Петра. В прошлом году Сергей Иванов хотел переделать ее в место массовых мероприятий для всяких патриотических акций. Тогда глава города предлагал убрать с площади эксклюзивные фонари, символизирующие петровскую эпоху, зелень и скамейки (все пространство должны бдыи замостить тротуарной плиткой), а памятник отцу-основателю города осветить четырьмя огромными аэродромными светильниками. Тогда против планов мэра восстала вся архитектурная общественность, и идея умерла. Как оказалось, не совсем...
Кстати, в мэрии с подачи администрации области «Липчанам предлагают оплачивать благоустройство дворов из своего кармана». Это называется софинансированием. Денег с горожан хотят взять на это не так уж много - всего 3% от стоимости проекта. Впрочем, как следует из обсуждения идеи на «Портале неравнодушных», не горят желаем оплатить красивый двор из своего кармана единицы.
Но не мытьем, так катанием: «В мэрии ждут золотого дождя». Если Липецк попадет в федеральную программу развития туризма, то муниципалитет может получить 5 000 000 000 рублей инвестиций. Но это если попадет - в городе металлургов все интересное (Древнеуспенскую церковь, Нижний парк, Быханов сад) можно осмотреть за день.
Лица и обличья
На этой неделе кресло начальника областного управления строительства и архитектуры занял 43-летний Андрей Шорстов. Так «Конфликт с главой Липецка продвинул вверх по карьерной лестнице бывшего вице-мэра».
- Игорь Шамардин (предыдущий начальник ведомства) в последнее время часто болел, что непозволительно чиновнику такого уровня в условиях цейтнота, вызванного большим количеством проблем в отрасли, - сообщил GOROD48 наш источник в администрации области. - Только в Липецке - более двух тысяч семей, вовремя не получивших квартиры. Решение проблемы таких людей - большая головная боль руководства области.
«Смотритель липецких кладбищ стал фигурантом уголовного дела». В СУ СК РФ по Липецкой области по оперативным материалам полиции возбудили уголовное дело по ст. 290 УК РФ («получение взятки») по факту передачи смотрителю кладбищ МБУ «Ритуальные услуги г. Липецка» Александру Куркину. Из материалов уголовного дела следует, что главному смотрителю кладбищ Липецка были переданы 150 тысяч рублей за выделение места под захоронение на закрытом старом Косыревском кладбище. Александру Куркину избрана мера пресечения - подписка о невыезде.
В настоящее время, кстати, мэрия и горсовет заканчивают разрабатывать поправки в существующее Положение «Об организации ритуальных услуг и порядке деятельности общественных кладбищ в городе Липецка», исключающие из него все имеющиеся ныне коррупциогенные факторы. Эта правотворческая работа была инициирована серией скандалов на кладбищах Липецка, связанной с борьбой за клиентов между муниципальным и частными ритуальными агентствами.
Октябрьский районный суд Липецка не поддержал ходатайство СУ СК РФ по Липецкой области о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста депутату областного Совета Александру Конаныхину. Потому, что уголовное дело парламентария переквалифицировали с части четвертой ст. 159 УК РФ («мошенничества в особо крупном размере») на часть первую ст. 201 Уголовного кодекса («злоупотребление полномочиями»). Это связано, по данным GOROD48, с уменьшением в 33 раза суммы материального ущерба, который он нанес своей организации в бытность директором «Липецкэнерго», дочки ПАО «МРСК «Центра», - с 466 млн рублей до 14 миллионов. В итоге «Депутат областного Совета отпущен под подписку о не выезде». И теперь он сможет уже на этой неделе прийти на очередную сессию областного Совета и проголосовать за законы, улучшающие положение простого народа.
Там, кстати, Александр Конаныхин сможет встретиться с еще одним депутатом, портящим стадо. Депутат областного Совета Олег Хомутинников возмутился отказом коллег рассмотреть его запрос, касающийся кандидатской диссертации регионального уполномоченного по правам ребенка Людмилы Кураковой. В своем запросе Олег Хомутинников попросил бывшего вице-губернатора ответить на вопрос об ее обвинениях сообществом «Диссернет» в плагиате. Обвинения в нарушении Людмилой Кураковой порядка заимствованных материалов появились осенью прошлого года на сайте организации. Эксперты «Диссернета» поставили в вину областному детскому омбудсмену 23 страницы ее кандидатской диссертации «Стратегия инновационного развития стабильно-динамичного региона», защищенной чиновницей в 2008 году в ВГУ.
- Я хотел бы, чтобы мой запрос был рассмотрен областным Советом на ближайшей сессии. Считаю это важным, так как если Куракова - плагиатор, то она должна быть лишена кандидатской степени и отрешена от ее нынешней должности. Но мои коллеги на заседании комитета меня не поддержали, - сообщил GOROD48 Олег Хомутинников (см. «Мы что, все с вами здесь жулики?»).
«А кому и кобыла невеста»
На этой неделе весь мир отмечал День всех влюбленных, или День святого Валентина. И хотя Россия с недавних пор позиционирует себя отдельной частью света, этот некогда чуждый праздник из-за его коммерческой составляющей уже плотно вошел в жизнь нашей молодежи. Причем настолько, что вот уже второй год липецкий ЗАГС не принимал 14 февраля заявлений о расторжении брака (см. «Католическая скрепа спасет липчан от разводов»). Более того, GOROD48 сообщил, что «В День влюбленных в Липецке сыграют 20 свадеб».
На этой неделе начальник управления ЗАГС администрации Липецка Галина Белкина поделилась статистикой учреждения. В прошлом году в городе родилось на 883 малыша меньше, чем в 2016-м (6245 новорожденных). Так «В Липецке появился Ной». В ТОП-5 мужских имён попали Артем, Михаил, Иван, Александр и Дмитрий. Хит-парад девочек возглавили Анна, Мария, Виктория, София и Анастасия.
Наряду с уменьшением рождаемости в Липецке зафиксирован свадебный бум. В прошлом году было заключено 4365 браков, на 478 больше, чем в позапрошлом году. Причём лишь в половине случаев оба новобрачных - горожане. Липчане находили свои половинки где-угодно: в Пакистане, Дании, Голландии, Китае, не говоря уже о Болгарии, Сербии и Турции. К сожалению, «На два брака в Липецке - один развод».
А вот и история одного развода: «В отместку за расставание липчанин сжег дорогие обновки бывшей тещи». Суд вынес приговор поджигателю автомобиля «Volvo XС90». Иномарка была уничтожена огнем вечером 28 апреля 2017 года. Автомобиль был припаркован около дома №3а по улице Индустриальная в Липецке. Правоохранителям удалось установить поджигателя. Его мотивом оказалась месть за расставание. Нанесенный преступлением ущерб оценили в 633 000 рублей: вместе с авто сгорели «три магнитoфoна, три кинoкамеры заграничных, три пoртсигара отечественных, куртка замшевая - три куртки..».
Чтобы сберечь семьи, «Липчанин предлагает запретить разводы до достижения детьми 24 лет». Автор петиции на сервисе «Российская общественная платформа» вынес на голосование инициативу федерального уровня. Практической пользой введения запрета на разводы липчанин указывает создание здоровой нации.
А нация, действительно, больна. Так, 8 февраля в Липецке пропала 29-летняя женщина. Она ушла из дома якобы на рынок, но домой не вернулась. «Муж пропавшей в Липецке девушки прошел проверку на детекторе лжи», но безрезультатно - к исчезновению жены он отношения не имел. А 13 февраля «Пропавшая в Липецке девушка вернулась домой». В «песенном» состоянии: «Вся в слезах и губной помаде, перепачканное лицо...». И новость вдогонку: «В Липецком зоопарке определили самую красивую пару» ко Дню влюбленных. Ею стали животные: черный ягуар (пантера) Чип и пятнистый ягуар Эстрелла.
Маленькие трагедии
«В Липецкой области 11-летний хоккеист погиб на тренировке». В ледовом дворце Ельца во время тренировки по хоккею получил смертельную травму 11-летний мальчик: в шею ребенка попала шайба. Юный хоккеист находился на дополнительной тренировке с ребятами 2003 года рождения. Частью занятия были броски по воротам. Когда они закончились, ребенок начал собирать разбросанные шайбы, и в этот момент один из старших детей бросил по воротам - шайба попала мальчику в шею.
Начальник областного управления физической культуры Липецкой области прокомментировал трагедию на тренировке в ледовом дворце имени Анатолия Тарасова (см. «Владимир Дементьев: «Гибель ребенка в Ельце - несчастный случай»). Однако в Следственном комитете с чиновником не согласились, возбудив по данному факту дело по ч.2 ст. 293 УК РФ («халатность»). А судебные медики сделали вывод о том, что «Причиной смерти юного хоккеиста стало кровоизлияние в мозг» - шайба повредила ребенку околопозвоночную артерию, вызвав инсульт.
На этой неделе в регионе обнаружили останки двух детей. Так, «В лесу под Задонском откопали мертвого малыша в детской коляске» - ребенок погиб или был убит родной матерью-алкоголичкой еще в 2012 году. А «Следственный комитет ищет родившую в заброшенном цехе ЛТЗ липчанку» - в помещении тело младенца пролежало от нескольких месяцев до нескольких лет, и судебным медикам так и не удалось понять, был ли он убит, родился ли он мертвым или же скончался от голода и холода.
А еще «В Липецкой области изнасиловали 16-летнюю студентку» - над девушкой поглумились двое юношей. А вчера «Под Липецком 48-летний мужчина убил жену и отрезал дочери голову» - убитым было 47 и 15 лет.
Люди, вы звери...
Наши читатели тут же в этом усомнились.
Негость: «Тогда масштабы полного аута в стране я даже не предполагал».
Гостья: «смертность превысила рождаемость, каждый второй брак разводится, рождаемость меньше, чем за прошлый год, рост заболеваемости туберкулезом, недостроенные спортплощадки и новые ТЦ - и это все хорошо?»
«Почему липчане не выглядят счастливыми?» Что думает об этом инициатор Счастливого Образа Жизни, депутат Липецкого горсовета Александра Гвозденко, смотрите в передаче «Точка зрения».
Железное коромысло через реку повисло
Главная новость прошедшей недели - «Петровский мост закрывают для движения после выборов президента». Предположительно, ремонт моста начнется 19 марта, а закончиться должен в конце этого года - 25 декабря.
Уже понятно, что Липецк ждет транспортный коллапс, ведь и сейчас в часы-пик с левого берега на правый горожане добираются по часу и больше. Хватит ли Октябрьского моста и второй очереди Петровского моста, где в одну нитку транспорт поедет в одном направлении, а по другой - в противоположном, чтобы избежать длительных пробок? Даже первому вице-губернатору Юрию Божко кажется, что нет. Но глава Липецка Сергей Иванов убежден, что при всех стараниях мэрии утренний и вечерний трафик между правобережной и левобережной частями города увеличится максимум на полчаса. Что для этого сделает городская администрация?
Перенаправит часть транспортного потока с Юго-Запада на Левобережье на Октябрьский мост. Пустит по нему же в часы-пик и общественный транспорт, который сейчас ходит через Петровский мост (автобусы и «маршрутки» с литерами «О» не будут заезжать в центр города), а в межпиковый период он пойдет по прежним маршрутам. Чтобы не допустить опозданий рабочих на предприятия, мэрия уже в марте получит из Москвы 12 трамваев б/у, а МУП «Липецкпассажиртранс» приобретет 40 новых автобусов. Также чиновники обратились к руководству предприятий левобережной части Липецка (НЛМК, завод «Стинол», предприятия ОЭЗ «Липецк») с просьбой убедить своих работников не пользоваться личными автомобилями, а добираться до работы либо на служебных автобусах, либо на общественном транспорте.
Кстати, уже в мае администрация Липецка начнет и масштабный ремонт дорог сродни тому, который пережили горожане в прошлом году (мэрия вновь получила миллиард рублей из федерального бюджета). Не случится ли так, что в сочетании с дорожными работами закрытие моста полностью парализует город? Сергей Иванов считает, что нет.
А теперь внимание: во вторник мы сообщили, что «В центре Липецка - транспортный коллапс». И вызван он был всего лишь тем, что дорожники полностью перекрыли часть улицы Ленина для ямочного ремонта. Его обещали завершить к вечеру, но утром в среду мы сообщили, что «Движение вниз по Петровскому спуску по-прежнему закрыто». Так что в марте липчан ждут веселые, в кавычках, времена.
«Крепче за баранку держись, шофер!»
На этой неделе брифинг в областном управлении дорог и транспорта принес много новостей.
Так, «К июлю онлайн-кассами оборудуют все маршрутки». И тогда на фискальном учете будет каждая потраченная пассажирами копеечка: за внесенную водителю наличку тот будет пробивать чек (к этому времени в силу вступит федеральное законодательство, запрещающее брать с пассажиров деньги за проезд без выдачи билета). Пока же онлайн-кассами оборудованы только машины МУП «Липецкпассажиртранс» - водители муниципальных автобусов и трамваев специальной кнопкой пробивают 22-рублевый чек пассажирам.
Впрочем, большинство горожан уже перешло на оплату проезда транспортными картами. Те, у кого в наличии пластиковые проездные старого образца, активно меняют их на новые. На сегодняшний день липчане заменили 6347 таких проездных. Получается, «Жители Липецка ежедневно меняют 300 старых транспортных карт на новые». Но на этом новации не закончились. Еще немного, и «Липчане смогут оплачивать проезд в пассажирском транспорте банковскими картами», просто поднося их к валидатору терминала в салоне транспортного средства (система спишет с карточного счета стоимость поездки за наличку, составляющую в Липецке 22 рубля).
- Это совершенно безопасно для владельца банковской карты, - сообщил журналистам представитель компании-разработчика контрольно-кассового оборудования «Штрих-М» Александр Литновский.
А вот «Школьники Липецка останутся без льготного проезда». В бюджете области на компенсацию выпадающих доходов для транспортников не нашлось 183 млн рублей. Так что родителям школьников Липецка, поддержавшим идею введения льготного проезда для учащихся на «Портале неравнодушных», придется расстаться с надеждами.
Мы строили-строили…
«В Липецке собираются построить еще один рынок» - в 34-м микрорайоне Липецка (в районе «надувного» ледового Дворца). До ареста директора ЛИКа Валерия Клевцова такой рынок планировался в микрорайоне «Елецкий». Также начальник управления потребительского рынка мэрии Антон Мамонов сообщил депутатам горсовета, что реконструкции подвергнутся сразу три оптово-розничных рынка: на улице Циолковского, площади Заводской на Соколе и улице Космонавтов в районе «железного рынка».
«В мэрии Липецка утвердили список общественных пространств для благоустройства».
Нижний парк и площадь Петра Великого, бульвар Сорокина, площадь Соборная и Театральный спуск, Комсомольский пруд, Каменный Лог и Набережная реки Воронеж - так выглядит перечень площадок, которые мэрия обещает в ближайшие несколько лет превратить в благоустроенные общественные пространства. Свежо, как говорится, предание…
Глава Липецка собирается начать масштабное благоустройство с площади Петра Великого. Городское управление строительства уже объявило тендер на проектно-изыскательские работы для этого проекта, что обойдется бюджету в 453 588 рублей (см. «На площади Петра появятся сцена и хвойный бордюр»).
Читатель GOROD48 с ником Ага по этому поводу вполне резонно заметил следующее:
- На пл. Петра проходит два праздника в год, и на фига там стационарная сцена? Вообще, все эти Дни города и подобная дребедень для дебилов, которым нужен повод нажраться в открытую. Приличные люди никогда не пойдут сами и тем более не поведут туда своих детей. А у нас основная мысль - как сделать площадь удобной для попоек! Там должны быть лавочки, газоны, цветы - все для комфортного отдыха горожан.
Это, между прочим, уже второй заход главы Липецка на площадь Петра. В прошлом году Сергей Иванов хотел переделать ее в место массовых мероприятий для всяких патриотических акций. Тогда глава города предлагал убрать с площади эксклюзивные фонари, символизирующие петровскую эпоху, зелень и скамейки (все пространство должны бдыи замостить тротуарной плиткой), а памятник отцу-основателю города осветить четырьмя огромными аэродромными светильниками. Тогда против планов мэра восстала вся архитектурная общественность, и идея умерла. Как оказалось, не совсем...
Кстати, в мэрии с подачи администрации области «Липчанам предлагают оплачивать благоустройство дворов из своего кармана». Это называется софинансированием. Денег с горожан хотят взять на это не так уж много - всего 3% от стоимости проекта. Впрочем, как следует из обсуждения идеи на «Портале неравнодушных», не горят желаем оплатить красивый двор из своего кармана единицы.
Но не мытьем, так катанием: «В мэрии ждут золотого дождя». Если Липецк попадет в федеральную программу развития туризма, то муниципалитет может получить 5 000 000 000 рублей инвестиций. Но это если попадет - в городе металлургов все интересное (Древнеуспенскую церковь, Нижний парк, Быханов сад) можно осмотреть за день.
Лица и обличья
На этой неделе кресло начальника областного управления строительства и архитектуры занял 43-летний Андрей Шорстов. Так «Конфликт с главой Липецка продвинул вверх по карьерной лестнице бывшего вице-мэра».
- Игорь Шамардин (предыдущий начальник ведомства) в последнее время часто болел, что непозволительно чиновнику такого уровня в условиях цейтнота, вызванного большим количеством проблем в отрасли, - сообщил GOROD48 наш источник в администрации области. - Только в Липецке - более двух тысяч семей, вовремя не получивших квартиры. Решение проблемы таких людей - большая головная боль руководства области.
«Смотритель липецких кладбищ стал фигурантом уголовного дела». В СУ СК РФ по Липецкой области по оперативным материалам полиции возбудили уголовное дело по ст. 290 УК РФ («получение взятки») по факту передачи смотрителю кладбищ МБУ «Ритуальные услуги г. Липецка» Александру Куркину. Из материалов уголовного дела следует, что главному смотрителю кладбищ Липецка были переданы 150 тысяч рублей за выделение места под захоронение на закрытом старом Косыревском кладбище. Александру Куркину избрана мера пресечения - подписка о невыезде.
В настоящее время, кстати, мэрия и горсовет заканчивают разрабатывать поправки в существующее Положение «Об организации ритуальных услуг и порядке деятельности общественных кладбищ в городе Липецка», исключающие из него все имеющиеся ныне коррупциогенные факторы. Эта правотворческая работа была инициирована серией скандалов на кладбищах Липецка, связанной с борьбой за клиентов между муниципальным и частными ритуальными агентствами.
Октябрьский районный суд Липецка не поддержал ходатайство СУ СК РФ по Липецкой области о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста депутату областного Совета Александру Конаныхину. Потому, что уголовное дело парламентария переквалифицировали с части четвертой ст. 159 УК РФ («мошенничества в особо крупном размере») на часть первую ст. 201 Уголовного кодекса («злоупотребление полномочиями»). Это связано, по данным GOROD48, с уменьшением в 33 раза суммы материального ущерба, который он нанес своей организации в бытность директором «Липецкэнерго», дочки ПАО «МРСК «Центра», - с 466 млн рублей до 14 миллионов. В итоге «Депутат областного Совета отпущен под подписку о не выезде». И теперь он сможет уже на этой неделе прийти на очередную сессию областного Совета и проголосовать за законы, улучшающие положение простого народа.
Там, кстати, Александр Конаныхин сможет встретиться с еще одним депутатом, портящим стадо. Депутат областного Совета Олег Хомутинников возмутился отказом коллег рассмотреть его запрос, касающийся кандидатской диссертации регионального уполномоченного по правам ребенка Людмилы Кураковой. В своем запросе Олег Хомутинников попросил бывшего вице-губернатора ответить на вопрос об ее обвинениях сообществом «Диссернет» в плагиате. Обвинения в нарушении Людмилой Кураковой порядка заимствованных материалов появились осенью прошлого года на сайте организации. Эксперты «Диссернета» поставили в вину областному детскому омбудсмену 23 страницы ее кандидатской диссертации «Стратегия инновационного развития стабильно-динамичного региона», защищенной чиновницей в 2008 году в ВГУ.
- Я хотел бы, чтобы мой запрос был рассмотрен областным Советом на ближайшей сессии. Считаю это важным, так как если Куракова - плагиатор, то она должна быть лишена кандидатской степени и отрешена от ее нынешней должности. Но мои коллеги на заседании комитета меня не поддержали, - сообщил GOROD48 Олег Хомутинников (см. «Мы что, все с вами здесь жулики?»).
«А кому и кобыла невеста»
На этой неделе весь мир отмечал День всех влюбленных, или День святого Валентина. И хотя Россия с недавних пор позиционирует себя отдельной частью света, этот некогда чуждый праздник из-за его коммерческой составляющей уже плотно вошел в жизнь нашей молодежи. Причем настолько, что вот уже второй год липецкий ЗАГС не принимал 14 февраля заявлений о расторжении брака (см. «Католическая скрепа спасет липчан от разводов»). Более того, GOROD48 сообщил, что «В День влюбленных в Липецке сыграют 20 свадеб».
На этой неделе начальник управления ЗАГС администрации Липецка Галина Белкина поделилась статистикой учреждения. В прошлом году в городе родилось на 883 малыша меньше, чем в 2016-м (6245 новорожденных). Так «В Липецке появился Ной». В ТОП-5 мужских имён попали Артем, Михаил, Иван, Александр и Дмитрий. Хит-парад девочек возглавили Анна, Мария, Виктория, София и Анастасия.
Наряду с уменьшением рождаемости в Липецке зафиксирован свадебный бум. В прошлом году было заключено 4365 браков, на 478 больше, чем в позапрошлом году. Причём лишь в половине случаев оба новобрачных - горожане. Липчане находили свои половинки где-угодно: в Пакистане, Дании, Голландии, Китае, не говоря уже о Болгарии, Сербии и Турции. К сожалению, «На два брака в Липецке - один развод».
А вот и история одного развода: «В отместку за расставание липчанин сжег дорогие обновки бывшей тещи». Суд вынес приговор поджигателю автомобиля «Volvo XС90». Иномарка была уничтожена огнем вечером 28 апреля 2017 года. Автомобиль был припаркован около дома №3а по улице Индустриальная в Липецке. Правоохранителям удалось установить поджигателя. Его мотивом оказалась месть за расставание. Нанесенный преступлением ущерб оценили в 633 000 рублей: вместе с авто сгорели «три магнитoфoна, три кинoкамеры заграничных, три пoртсигара отечественных, куртка замшевая - три куртки..».
Чтобы сберечь семьи, «Липчанин предлагает запретить разводы до достижения детьми 24 лет». Автор петиции на сервисе «Российская общественная платформа» вынес на голосование инициативу федерального уровня. Практической пользой введения запрета на разводы липчанин указывает создание здоровой нации.
А нация, действительно, больна. Так, 8 февраля в Липецке пропала 29-летняя женщина. Она ушла из дома якобы на рынок, но домой не вернулась. «Муж пропавшей в Липецке девушки прошел проверку на детекторе лжи», но безрезультатно - к исчезновению жены он отношения не имел. А 13 февраля «Пропавшая в Липецке девушка вернулась домой». В «песенном» состоянии: «Вся в слезах и губной помаде, перепачканное лицо...». И новость вдогонку: «В Липецком зоопарке определили самую красивую пару» ко Дню влюбленных. Ею стали животные: черный ягуар (пантера) Чип и пятнистый ягуар Эстрелла.
Маленькие трагедии
«В Липецкой области 11-летний хоккеист погиб на тренировке». В ледовом дворце Ельца во время тренировки по хоккею получил смертельную травму 11-летний мальчик: в шею ребенка попала шайба. Юный хоккеист находился на дополнительной тренировке с ребятами 2003 года рождения. Частью занятия были броски по воротам. Когда они закончились, ребенок начал собирать разбросанные шайбы, и в этот момент один из старших детей бросил по воротам - шайба попала мальчику в шею.
Начальник областного управления физической культуры Липецкой области прокомментировал трагедию на тренировке в ледовом дворце имени Анатолия Тарасова (см. «Владимир Дементьев: «Гибель ребенка в Ельце - несчастный случай»). Однако в Следственном комитете с чиновником не согласились, возбудив по данному факту дело по ч.2 ст. 293 УК РФ («халатность»). А судебные медики сделали вывод о том, что «Причиной смерти юного хоккеиста стало кровоизлияние в мозг» - шайба повредила ребенку околопозвоночную артерию, вызвав инсульт.
На этой неделе в регионе обнаружили останки двух детей. Так, «В лесу под Задонском откопали мертвого малыша в детской коляске» - ребенок погиб или был убит родной матерью-алкоголичкой еще в 2012 году. А «Следственный комитет ищет родившую в заброшенном цехе ЛТЗ липчанку» - в помещении тело младенца пролежало от нескольких месяцев до нескольких лет, и судебным медикам так и не удалось понять, был ли он убит, родился ли он мертвым или же скончался от голода и холода.
А еще «В Липецкой области изнасиловали 16-летнюю студентку» - над девушкой поглумились двое юношей. А вчера «Под Липецком 48-летний мужчина убил жену и отрезал дочери голову» - убитым было 47 и 15 лет.
Люди, вы звери...
Работник Н Л М К.
Сергей 13
Вован
Математик
ОТ вылечит от автозависимости
Роман
2
Липчанка
Работник НЛМК.