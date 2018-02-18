Происшествия

вчера, 17:43

В столкновении двух «ВАЗов» пострадал мужчина

22 3829
#авария #ДТП
3
В столкновении двух «ВАЗов» пострадал мужчина

Виновник аварии скрылся, сотрудники ГИБДД ищут свидетелей.

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Вчера в Липецке около 12.20 на улице Катукова произошло столкновение «ВАЗ-2112» и «ВАЗ-2114».

Водитель «двенадцатой» на скорости врезался в заднюю часть «четырнадцатой», от чего последнюю выбросило на обочину. В результате этого пострадал 31-летний пассажир «ВАЗ-2114», который был госпитализирован в БСМП №1.

При этом, виновник ДТП скрылся с места происшествия: с улицы Катукова он свернул на улицу Кривенкова. Его маневр частично попал на запись регистратора, но номера машины на ней не видно. В связи с этим инспекторы ГИБДД просят откликнуться очевидцев и владельцев других регистраторов. Примечательно, что на передней части этого автомобиля ранее уже присутствовали следы другого ДТП.

- Мы просим откликнуться свидетелей по телефонам 42-35-62 (в рабочие дни с 09.00-18.00), 42-35-54 и 42-35-55 д/ч (круглосуточно), - рассказала GOROD48 старший инспектор группы розыска ОБ ДПС ГИБДД по Липецкой области Наталья Ионова. - Также напоминаем, что в соответствии со статьей 12.27 КоАП лица, скрывшиеся места ДТП, несут ответственность и по решению суда могут быть лишены права управлять транспортным средством на срок до полутора лет, или быть арестованным на срок до 15 суток.

22 3829
#авария #ДТП
3

Комментарии (22)

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