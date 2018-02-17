сегодня, 12:50
В Ленинградской области автобус с детьми съехал в кювет
ДТП произошло на 118-м километре федеральной автодороги Р-23 "Псков", вблизи Луги. В автобусе находились 29 человек, в том числе 21 ребенок.
По предварительной информации, водитель автобуса Golden Dragon не справился с управлением, и на 116-м километре трассы Санкт-Петербург - Псков съехал с дороги и опрокинулся в кювет. Авария произошла вблизи Луги. Детей разместили в гостинице "Луга". В Псков школьников доставит резервный автобус.
В автобусе было 29 человек, - 21 ребенок, взрослые, сопровождающий и шофер. По информации полицейских, никто не пострадал, хотя СМИ сообщают об одном раненом.