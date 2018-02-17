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В Крыму после ДТП с 7 погибшими возбудили дело
В Крыму по факту ДТП на трассе Керчь — Феодосия, в результате которого погибли семь человек, в том числе четверо детей, возбудили уголовное дело.
Авария произошла вечером в пятницу, 16 февраля, в Ленинском районе республики. В ДТП участвовали два грузовика и легковой автомобиль ВАЗ-2105. Жертвами аварии стали семь человек, в том числе четверо детей, - передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.
«Следователи главного управления МВД по Республике Крым завели уголовное дело по факту ДТП, произошедшего накануне в Ленинском районе Крыма, жертвами которого стали семь человек», — отметили в пресс-службе.
По предварительным данным, авария произошла по вине водителя легкового автомобиля, который нарушил правила дорожного движения.