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В Крыму после ДТП с 7 погибшими возбудили дело

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#Крым #ДТП
В Крыму после ДТП с 7 погибшими возбудили дело

В Крыму по факту ДТП на трассе Керчь — Феодосия, в результате которого погибли семь человек, в том числе четверо детей, возбудили уголовное дело.

Полиция Крыма выясняет обстоятельства крупного ДТП, жертвами которого стали семь человек. Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»).

Авария произошла вечером в пятницу, 16 февраля, в Ленинском районе республики. В ДТП участвовали два грузовика и легковой автомобиль ВАЗ-2105. Жертвами аварии стали семь человек, в том числе четверо детей, - передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

«Следователи главного управления МВД по Республике Крым завели уголовное дело по факту ДТП, произошедшего накануне в Ленинском районе Крыма, жертвами которого стали семь человек», — отметили в пресс-службе.

По предварительным данным, авария произошла по вине водителя легкового автомобиля, который нарушил правила дорожного движения.
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#Крым #ДТП

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