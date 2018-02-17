Погибшая в столичном детсаду трехлетняя малышка жаловалась на воспитателей

По словам отца, девочке не нравились воспитатели, потому что они кричали на других детей. Сотрудники детсада все отрицали и говорили родителям, что воспитанников никто не обижает.





По его словам, девочка не хотела ходить в детский сад, так как ее «обижают воспитатели» и постоянно кричат.



«Она в том году пошла (в детский сад) первый раз. Сначала нормально ходила, а потом что-то перестала, говорила: «Не хочу в садик, там обижают», — заявил отец.



Ранее сообщалось, что трехлетняя девочка умерла во время прогулки в детском саду в Москве.



Инцидент произошел утром 16 февраля. Воспитатели вывели детей на прогулку. Когда их построили и начали заводить обратно в здание, одна из воспитательниц недосчиталась девочки. Впоследствии она нашла тело ребенка у игрового домика.



Женщина схватила девочку и доставила в медпункт детсада, где ей сделали искусственное дыхание и попытались привести в чувство. Прибывшие на место врачи констатировали смерть ребенка.



Медики полагают, что у девочки было скрытое заболевание. Как ранее отмечали СМИ, воспитатели детсада якобы забыли ребенка на улице и девочка умерла из-за мороза. Однако следов переохлаждения у девочки не обнаружено, - отмечает МК.



Полиция возбудила уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Девочка, которая погибла в одном из детских садов Новой Москвы, ранее жаловалась родителям на воспитателей. Об этом телеканалу «Подмосковье 360» заявил ее отец.По его словам, девочка не хотела ходить в детский сад, так как ее «обижают воспитатели» и постоянно кричат.«Она в том году пошла (в детский сад) первый раз. Сначала нормально ходила, а потом что-то перестала, говорила: «Не хочу в садик, там обижают», — заявил отец.Ранее сообщалось, что трехлетняя девочка умерла во время прогулки в детском саду в Москве.Инцидент произошел утром 16 февраля. Воспитатели вывели детей на прогулку. Когда их построили и начали заводить обратно в здание, одна из воспитательниц недосчиталась девочки. Впоследствии она нашла тело ребенка у игрового домика.Женщина схватила девочку и доставила в медпункт детсада, где ей сделали искусственное дыхание и попытались привести в чувство. Прибывшие на место врачи констатировали смерть ребенка.Медики полагают, что у девочки было скрытое заболевание. Как ранее отмечали СМИ, воспитатели детсада якобы забыли ребенка на улице и девочка умерла из-за мороза. Однако следов переохлаждения у девочки не обнаружено, - отмечает МК.Полиция возбудила уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».