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Погибшая в столичном детсаду трехлетняя малышка жаловалась на воспитателей
По словам отца, девочке не нравились воспитатели, потому что они кричали на других детей. Сотрудники детсада все отрицали и говорили родителям, что воспитанников никто не обижает.
По его словам, девочка не хотела ходить в детский сад, так как ее «обижают воспитатели» и постоянно кричат.
«Она в том году пошла (в детский сад) первый раз. Сначала нормально ходила, а потом что-то перестала, говорила: «Не хочу в садик, там обижают», — заявил отец.
Ранее сообщалось, что трехлетняя девочка умерла во время прогулки в детском саду в Москве.
Инцидент произошел утром 16 февраля. Воспитатели вывели детей на прогулку. Когда их построили и начали заводить обратно в здание, одна из воспитательниц недосчиталась девочки. Впоследствии она нашла тело ребенка у игрового домика.
Женщина схватила девочку и доставила в медпункт детсада, где ей сделали искусственное дыхание и попытались привести в чувство. Прибывшие на место врачи констатировали смерть ребенка.
Медики полагают, что у девочки было скрытое заболевание. Как ранее отмечали СМИ, воспитатели детсада якобы забыли ребенка на улице и девочка умерла из-за мороза. Однако следов переохлаждения у девочки не обнаружено, - отмечает МК.
Полиция возбудила уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».