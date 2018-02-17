Более 2000 бесплатных блинов съели за полтора часа

В Липецкой области уже провожают зиму.

Сегодня на масленичных гуляниях в Грязях гостей праздника угощали бесплатно. Более 2000 дармовых блинов хватило на полтора часа. К блинам также предлагали всевозможные начинки - варенье, сгущеное молоко и даже сосиски. За раз можно было получить половину блина, но количество подходов никто не ограничивал.



Во время проводов зимы, которые в Грязях традиционно проходят не в Прощеное воскресенье, а на день раньше, в субботу, гостей праздника совершенно бесплатно кормили даже бутербродами с красной икрой - и в отличие от блинов, они до сих пор еще не закончились! Просто икра особенная - так называемая социальная. А на запивку дают антигриппозный согревающий чай с лимоном и мёдом.



К полудню в райцентре уже сожгли чучело Зимы. Покорение призового столба, катание на лошадях и молодецкие забавы всё ещё продолжаются.



На Масленицу в Грязях также можно стать чуточку счастливее, пройдя через специальные

"Врата счастья". Работают бесплатные фотозоны.