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сегодня, 12:13

Более 2000 бесплатных блинов съели за полтора часа

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#Масленица #блины
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Более 2000 бесплатных блинов съели за полтора часа

В Липецкой области уже провожают зиму.

Сегодня на масленичных гуляниях в Грязях гостей праздника угощали бесплатно. Более 2000 дармовых блинов хватило на полтора часа. К блинам также предлагали всевозможные начинки - варенье, сгущеное молоко и даже сосиски. За раз можно было получить половину блина, но количество подходов никто не ограничивал.

Во время проводов зимы, которые в Грязях традиционно проходят не в Прощеное воскресенье, а на день раньше, в субботу, гостей праздника совершенно бесплатно кормили даже бутербродами с красной икрой - и в отличие от блинов, они до сих пор еще не закончились! Просто икра особенная - так называемая социальная. А на запивку дают антигриппозный согревающий чай с лимоном и мёдом.

К полудню в райцентре уже сожгли чучело Зимы. Покорение призового столба, катание на лошадях и молодецкие забавы всё ещё продолжаются.

На Масленицу в Грязях также можно стать чуточку счастливее, пройдя через специальные
"Врата счастья". Работают бесплатные фотозоны.
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#Масленица #блины
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Комментарии (3)

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Василий

6 минут назад
это сладкое слово - халява
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мега

сегодня, 13:21
Липчанин. , Мазик, это ты?
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Липчанин.

сегодня, 12:53
А в Липецке будут раздовать бесплатно блины с икрой и по чарке самогону? Губернатор с мером могут себе позволить с барского стола чай не мало на воровали.
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