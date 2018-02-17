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Бывшая жена Пескова увольняется из Россотрудничества в Париже

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#Жена Пескова #увольнение
Бывшая жена Пескова увольняется из Россотрудничества в Париже

Глава Российского центра науки и культуры в Париже, бывшая супруга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова — Екатерина Солоцинская сообщила, что покидает свой пост.

Глава Российского центра науки и культуры в Париже, бывшая супруга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова — Екатерина Солоцинская сообщила, что покидает свой пост. В своём аккаунте в Instagram она опубликовала фотографию заявления об увольнении на имя главы Россотрудничества Элеоноры Митрофановой, - передает РИА-Новости.

"Элеонора Валентиновна! Прошу вас уволить меня с должности директора Российского центра науки и культуры в Париже по собственному желанию с 28 февраля 2018 года", — написано в заявлении за подписью Солоцинской, датированным 15 февраля.

В свою очередь, источник в Россотрудничестве также сообщил, что Солоцинская написала заявление об уходе.

"Она написала заявление по собственному желанию", — сказал собеседник агентства, добавив, что Солоцинская будет продолжать работать до 28 февраля.

Причины такого решения главы РЦНК в Париже источник в Россотрудничестве пояснять не стал.
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#Жена Пескова #увольнение

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