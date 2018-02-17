сегодня, 12:18
Бывшая жена Пескова увольняется из Россотрудничества в Париже
Глава Российского центра науки и культуры в Париже, бывшая супруга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова — Екатерина Солоцинская сообщила, что покидает свой пост.
"Элеонора Валентиновна! Прошу вас уволить меня с должности директора Российского центра науки и культуры в Париже по собственному желанию с 28 февраля 2018 года", — написано в заявлении за подписью Солоцинской, датированным 15 февраля.
В свою очередь, источник в Россотрудничестве также сообщил, что Солоцинская написала заявление об уходе.
"Она написала заявление по собственному желанию", — сказал собеседник агентства, добавив, что Солоцинская будет продолжать работать до 28 февраля.
Причины такого решения главы РЦНК в Париже источник в Россотрудничестве пояснять не стал.