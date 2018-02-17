Порошенко призвал запретить российский флаг во всем мире‍

Президент Украины Петр Порошенко обвинил Россию в попытке "разрушить демократии" и призвал повсеместно запретить российский флаг. Об этом глава государства заявил накануне во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.





"Ни политика, ни бизнес не могут существовать отдельно от ценностей. В сегодняшней политике Москвы нет места честной игре. Вот почему российский флаг не развевается на зимних Олимпийских играх 2018 года", — отметил глава государства.



По его словам, российский триколор "не должен развеваться где-либо, пока Россия продолжает подстрекать всемирную гибридную войну, а российские пули нацелены на наши символы".



По словам президента Украины, Россия пытается развязать мировую гибридную войну. Он также обвинил Москву в дестабилизации обстановки в Европе и кибератаках.



"Сегодня мы должны признать, что гибридная война, развязанная Россией, постепенно становится полноценной, глобальной гибридной войной. Эта война уже подчинила себе многих акторов, которые, может быть, даже не осознают своей деструктивной роли. Тем не менее зло, которое стоит за этим, одно и то же, и оно в Кремле. Мы должны признать, что здесь в 2007 году президент России объявил войну", — сказал Порошенко, имея в виду "мюнхенскую речь" Владимира Путина, где была подвергнута критике претензия США на мировую гегемонию.

По мнению украинского лидера, "российская агрессия против Украины стала серьезным попранием демократических свобод".



"Она была хорошо спланирована заранее. Возьмите, например, армии троллей и пропагандистов, которые проникают в наши дома и не знают никаких границ и правил. Возьмите фейк-ньюс, которые искажают реальность. Возьмите миграционные волны, которые были сфабрикованы, чтобы дестабилизировать ситуацию в Европе. Возьмите кибератаки, которые нацелены не только на электоральные процессы, но и на нашу инфраструктуру, как было с вирусом NotPetya и атакой на Украину в прошлом году, что было частью усилий Кремля по дестабилизации ситуации на Украине", — отметил Порошенко.



Он также подчеркнул, что все действия, якобы совершаемые российской стороной, "идут вместе с массированной милитаризацией и готовностью использовать любое оружие, в том числе ядерное".



Президент Украины назвал борьбу с "российской агрессией" одним из ключевых вызовов в будущем. Порошенко также заявил о необходимости создания на международном уровне рамочных условий для ограничения российской пропаганды.



Украинский президент также прокомментировал "Северный поток — 2". По его словам, данный проект реализуется не по экономическим соображениям, а в целях "геополитической экспансии России".



"Северный поток — 2" — речь там вообще не идет об экономических интересах, а исключительно о российской политической и энергополитической экспансии. Ни одна нация не может жить без ценностей. И спорт тоже не может. Но сегодняшняя политика России — это не "честная игра", поэтому российские спортсмены не приглашены на Олимпийские игры", — заявил президент Украины.



Он также призвал к сохранению в отношениях с Москвой твердости, в том числе в вопросе санкций, которые, по мнению Порошенко, должны сохраняться до тех пор, пока Россия "не покинет Крым и Донбасс".

"Я хочу повторить, что санкции работают. А если кто считает, что санкции не работают, то нам нужно их еще больше усилить, ввести дополнительные меры и закрыть возможные "дыры" <…> Дальнейшие уступки приведут только к росту агрессии. Украина сегодня — поле битвы для европейского порядка, меч и щит для ЕС. Не избавляйтесь от шанса построить более справедливый порядок в Европе, защищая независимость Украины, ее суверенитет и суверенитет ваших собственных стран", — подчеркнул глава государства.



"Северный поток — 2" подразумевает строительство двух ниток газопровода от российского побережья до Германии через Балтийское море. Против его реализации выступает ряд государств, в том числе Украина. В Киеве опасаются, что "Северный поток — 2" приведет к потере доходов от транзита российского газа. США, в свою очередь, также выступают против проекта в связи с планами по поставкам своего СПГ в Европу.



Сенатор Алексей Пушков объяснил, почему речь Порошенко на Мюнхенской конференции не вызвала интереса. По его мнению, украинский лидер не сказал ничего нового.

"Порошенко дали 15 минут в Мюнхене под самый вечер. Выступление перед полупустым залом не вызвало интереса. Всем и так известно, что он скажет", — написал Пушков в Twitter.

Парламентарий также заявил, что глава государства никого не удивил якобы привезенным из Донбасса простреленным флагом Евросоюза.



"Прием Порошенко, который вдруг развернул в Мюнхене флаг ЕС, якобы простреленный в Донбассе, не произвел впечатления. Факиру фокус не удался", — отметил сенатор. Президент Украины Петр Порошенко обвинил Россию в попытке "разрушить демократии" и призвал повсеместно запретить российский флаг. Об этом глава государства заявил накануне во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, - передает РИА-Новости "Ни политика, ни бизнес не могут существовать отдельно от ценностей. В сегодняшней политике Москвы нет места честной игре. Вот почему российский флаг не развевается на зимних Олимпийских играх 2018 года", — отметил глава государства.По его словам, российский триколор "не должен развеваться где-либо, пока Россия продолжает подстрекать всемирную гибридную войну, а российские пули нацелены на наши символы".По словам президента Украины, Россия пытается развязать мировую гибридную войну. Он также обвинил Москву в дестабилизации обстановки в Европе и кибератаках."Сегодня мы должны признать, что гибридная война, развязанная Россией, постепенно становится полноценной, глобальной гибридной войной. Эта война уже подчинила себе многих акторов, которые, может быть, даже не осознают своей деструктивной роли. Тем не менее зло, которое стоит за этим, одно и то же, и оно в Кремле. Мы должны признать, что здесь в 2007 году президент России объявил войну", — сказал Порошенко, имея в виду "мюнхенскую речь" Владимира Путина, где была подвергнута критике претензия США на мировую гегемонию.По мнению украинского лидера, "российская агрессия против Украины стала серьезным попранием демократических свобод"."Она была хорошо спланирована заранее. Возьмите, например, армии троллей и пропагандистов, которые проникают в наши дома и не знают никаких границ и правил. Возьмите фейк-ньюс, которые искажают реальность. Возьмите миграционные волны, которые были сфабрикованы, чтобы дестабилизировать ситуацию в Европе. Возьмите кибератаки, которые нацелены не только на электоральные процессы, но и на нашу инфраструктуру, как было с вирусом NotPetya и атакой на Украину в прошлом году, что было частью усилий Кремля по дестабилизации ситуации на Украине", — отметил Порошенко.Он также подчеркнул, что все действия, якобы совершаемые российской стороной, "идут вместе с массированной милитаризацией и готовностью использовать любое оружие, в том числе ядерное".Президент Украины назвал борьбу с "российской агрессией" одним из ключевых вызовов в будущем. Порошенко также заявил о необходимости создания на международном уровне рамочных условий для ограничения российской пропаганды.Украинский президент также прокомментировал "Северный поток — 2". По его словам, данный проект реализуется не по экономическим соображениям, а в целях "геополитической экспансии России"."Северный поток — 2" — речь там вообще не идет об экономических интересах, а исключительно о российской политической и энергополитической экспансии. Ни одна нация не может жить без ценностей. И спорт тоже не может. Но сегодняшняя политика России — это не "честная игра", поэтому российские спортсмены не приглашены на Олимпийские игры", — заявил президент Украины.Он также призвал к сохранению в отношениях с Москвой твердости, в том числе в вопросе санкций, которые, по мнению Порошенко, должны сохраняться до тех пор, пока Россия "не покинет Крым и Донбасс"."Я хочу повторить, что санкции работают. А если кто считает, что санкции не работают, то нам нужно их еще больше усилить, ввести дополнительные меры и закрыть возможные "дыры" <…> Дальнейшие уступки приведут только к росту агрессии. Украина сегодня — поле битвы для европейского порядка, меч и щит для ЕС. Не избавляйтесь от шанса построить более справедливый порядок в Европе, защищая независимость Украины, ее суверенитет и суверенитет ваших собственных стран", — подчеркнул глава государства."Северный поток — 2" подразумевает строительство двух ниток газопровода от российского побережья до Германии через Балтийское море. Против его реализации выступает ряд государств, в том числе Украина. В Киеве опасаются, что "Северный поток — 2" приведет к потере доходов от транзита российского газа. США, в свою очередь, также выступают против проекта в связи с планами по поставкам своего СПГ в Европу.Сенатор Алексей Пушков объяснил, почему речь Порошенко на Мюнхенской конференции не вызвала интереса. По его мнению, украинский лидер не сказал ничего нового."Порошенко дали 15 минут в Мюнхене под самый вечер. Выступление перед полупустым залом не вызвало интереса. Всем и так известно, что он скажет", — написал Пушков в Twitter.Парламентарий также заявил, что глава государства никого не удивил якобы привезенным из Донбасса простреленным флагом Евросоюза."Прием Порошенко, который вдруг развернул в Мюнхене флаг ЕС, якобы простреленный в Донбассе, не произвел впечатления. Факиру фокус не удался", — отметил сенатор.