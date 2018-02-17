Происшествия
сегодня, 12:04
Столкновение Porsche и ВАЗа перекрыло движение в районе Центрального рынка
ДТП собрало пробку.
Автомобили ВАЗ и Porsche столкнулись в районе съезда перекрёстка Терешковой- 8 Марта на улицу Папина. Авария произошла около полудня в субботу, 17 февраля.
При столкновении Porsche полностью перекрыл полосы движения в сторону улицы Папина. Авария вызвала затруднения в движении. Сейчас участники ДТП ждут аварийных комиссаров. В итоге столкновения оба автомобиля получили значительные повреждения. Пострадавших нет.
При столкновении Porsche полностью перекрыл полосы движения в сторону улицы Папина. Авария вызвала затруднения в движении. Сейчас участники ДТП ждут аварийных комиссаров. В итоге столкновения оба автомобиля получили значительные повреждения. Пострадавших нет.
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Леня