Столкновение Porsche и ВАЗа перекрыло движение в районе Центрального рынка

ДТП собрало пробку.

Автомобили ВАЗ и Porsche столкнулись в районе съезда перекрёстка Терешковой- 8 Марта на улицу Папина. Авария произошла около полудня в субботу, 17 февраля.



При столкновении Porsche полностью перекрыл полосы движения в сторону улицы Папина. Авария вызвала затруднения в движении. Сейчас участники ДТП ждут аварийных комиссаров. В итоге столкновения оба автомобиля получили значительные повреждения. Пострадавших нет.