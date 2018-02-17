Происшествия

сегодня, 12:04

Столкновение Porsche и ВАЗа перекрыло движение в районе Центрального рынка

6 1469
#Авария #ДТП
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Столкновение Porsche и ВАЗа перекрыло движение в районе Центрального рынка

ДТП собрало пробку.

Автомобили ВАЗ и Porsche столкнулись в районе съезда перекрёстка Терешковой- 8 Марта на улицу Папина. Авария произошла около полудня в субботу, 17 февраля.

При столкновении Porsche полностью перекрыл полосы движения в сторону улицы Папина. Авария вызвала затруднения в движении. Сейчас участники ДТП ждут аварийных комиссаров. В итоге столкновения оба автомобиля получили значительные повреждения. Пострадавших нет.
6 1469
#Авария #ДТП
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Комментарии (7)

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гость

25 секунд назад
У нас дырявых нищебродов на инодрочеве даже денег на бензин нет, приходится сливать с русских автомобилей русских людей. Видео https://gorod48.ru/news/612813/ тому доказательство.
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просто?

2 минуты назад
гость, чему, убогий плебей, завидовать, твоей иносране? Сам своему гавну завидуй, мусор генетический.
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хх

16 минут назад
гость, a чему завидовать? Жоповозки отстойные.
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гость

28 минут назад
просто, и завистью как ты
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просто

33 минуты назад
ded, все микрочлены мерятся только инотазами
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ded

57 минут назад
там третий авто был.. ещё один "джипон"..белого цвета 048.. видимо мерились у кого писюн длинней
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Леня

сегодня, 13:30
Снова укуренный армян на Порше гоняет
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