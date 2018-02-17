сегодня, 11:50
Евросоюз снимет санкции с России после ввода миссии ООН в Донбасс
Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль на полях Мюнхенской конференции по безопасности заявил о возможном снятии европейских санкций с России, если миротворцев ООН удастся разметить в Донбассе. Габриэль считает идею президента РФ Владимира Путина о вводе миссии ООН правильной.
"Я считаю идею российского президента о голубых касках правильной. Если это удастся, то мы начнем пошагово снимать санкции", - отметил Габриэль.
Он также подчеркнул, что Германия намерена улучшать отношения ЕС и России.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что на Украине главный не президент. Власть в стране принадлежит радикальной "партии войны", которая сильно влияет на главу государства. И это очень раздражает Запад.
Напомним, президент России Владимир Путин согласился с идеей ввести в самопровозглашенные республики миротворцев ООН, но только для защиты наблюдателей миссии ОБСЕ.