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Евросоюз снимет санкции с России после ввода миссии ООН в Донбасс‍

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#Евросоюз #санкции #миссия ООН
Евросоюз снимет санкции с России после ввода миссии ООН в Донбасс‍

Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль на полях Мюнхенской конференции по безопасности заявил о возможном снятии европейских санкций с России, если миротворцев ООН удастся разметить в Донбассе. Габриэль считает идею президента РФ Владимира Путина о вводе миссии ООН правильной.

Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль на полях Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что Европейский союз может начать пошаговую отмену санкций с России, если удастся реализовать идею о вводе миссии ООН в Донбасс. Об этом информирует ТАСС.

"Я считаю идею российского президента о голубых касках правильной. Если это удастся, то мы начнем пошагово снимать санкции", - отметил Габриэль.

Он также подчеркнул, что Германия намерена улучшать отношения ЕС и России.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что на Украине главный не президент. Власть в стране принадлежит радикальной "партии войны", которая сильно влияет на главу государства. И это очень раздражает Запад.

Напомним, президент России Владимир Путин согласился с идеей ввести в самопровозглашенные республики миротворцев ООН, но только для защиты наблюдателей миссии ОБСЕ.
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#Евросоюз #санкции #миссия ООН

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