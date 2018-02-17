В мире

сегодня, 11:44

США обвиняют россиян во вмешательстве в президентские выборы

213
#США #выборы президента #Россия #вмешательство
США обвиняют россиян во вмешательстве в президентские выборы

Трем американским компаниям и 13 гражданам России предъявлены обвинения во вмешательстве в выборы президента США.

Трем американским компаниям и 13 гражданам России предъявлены обвинения во вмешательстве в выборы президента США. Об этом говорится в официальном заявлении минюста США, - пишут "Известия".

Россиянам предъявили обвинение «в сговоре с целью обмана США». Пятерых российских граждан подозревают «в краже личных данных при отягчающих обстоятельствах», еще троим — «в заговоре с целью совершения мошенничества».

В частности, они якобы оказывали поддержку кампании Дональда Трампа и унижали его оппонента экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон, передает «Федеральное агентство новостей».
Обвинения в адрес россиян и российских компаний прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, назвав их «абсурдными». Она выразила удивление, как всего 13 граждан могли вмешиваться в американские выборы и противостоять «миллиардным бюджетам спецслужб».
213
#США #выборы президента #Россия #вмешательство

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Бывшая жена Пескова увольняется из Россотрудничества в Париже
#Жена Пескова #увольнение
Бывшая жена Пескова увольняется из Россотрудничества в Париже

сегодня, 12:18

В мире
Порошенко призвал запретить российский флаг во всем мире‍
#Порошенко #российский флаг #запрет
Порошенко призвал запретить российский флаг во всем мире‍

сегодня, 11:53

В мире
Евросоюз снимет санкции с России после ввода миссии ООН в Донбасс‍
#Евросоюз #санкции #миссия ООН
Евросоюз снимет санкции с России после ввода миссии ООН в Донбасс‍

сегодня, 11:50

В мире
Белорусская фристайлистка выиграла первое золото для страны
#ОИ-2018 #Белоруссия #золото
1
Белорусская фристайлистка выиграла первое золото для страны

вчера, 16:29

В мире
Российская конькобежка завоевала бронзовую медаль на Олимпиаде
#Россия #медаль #ОИ-2018
Российская конькобежка завоевала бронзовую медаль на Олимпиаде

вчера, 16:25

В мире
Российская сборная по хоккею разгромила словенцев
#Россия #хоккей #спорт
Российская сборная по хоккею разгромила словенцев

вчера, 16:15

В мире