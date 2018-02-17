Сергей Иванов обсудил с активными горожанами перспективы Левобережья

Проведение ремонта многоквартирных домов, уборку придомовых территорий, подъездов и контейнерных площадок, благоустройство дворовых территорий обсуждали жители левобережья на расширенном заседании совета общественного самоуправления по избирательному округу №4.

Этот район считается одним из самых возрастных в городе. И проблемы здесь соответствующие: старый жилой фонд, требующая модернизации инфраструктура. Не случайно именно сюда на встречу с активными горожанами приехал глава города Сергей Иванов.

Итоги работы совета в 2017 году подвел его председатель, депутат муниципального парламента Василий Литовкин. О создании территориальных общественных самоуправлений и дальнейших планах совместного сотрудничества власти и горожан рассказал начальник управления Левобережным округом Юрий Гладышев. Сотрудники департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка довели до присутствующих информацию о порядке участия жителей в программе «Комфортная городская среда».

Ответив на вопросы липчан, Сергей Иванов поделился ближайшими планами комплексного благоустройства главной транспортной артерии Левобережья проспекта Мира, рассказал о перспективах развития парка Металлургов, приведении в порядок сквера имени Крупской. Темой, вызвавшей большой интерес участников заседания совета, стал ремонт Петровского моста. Очень скоро он станет особенно актуальным для жителей района, сообщает администрация Липецка.