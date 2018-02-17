сегодня, 11:40
Сергей Иванов обсудил с активными горожанами перспективы Левобережья
Проведение ремонта многоквартирных домов, уборку придомовых территорий, подъездов и контейнерных площадок, благоустройство дворовых территорий обсуждали жители левобережья на расширенном заседании совета общественного самоуправления по избирательному округу №4.
Этот район считается одним из самых возрастных в городе. И проблемы здесь соответствующие: старый жилой фонд, требующая модернизации инфраструктура. Не случайно именно сюда на встречу с активными горожанами приехал глава города Сергей Иванов.
Итоги работы совета в 2017 году подвел его председатель, депутат муниципального парламента Василий Литовкин. О создании территориальных общественных самоуправлений и дальнейших планах совместного сотрудничества власти и горожан рассказал начальник управления Левобережным округом Юрий Гладышев. Сотрудники департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка довели до присутствующих информацию о порядке участия жителей в программе «Комфортная городская среда».
Ответив на вопросы липчан, Сергей Иванов поделился ближайшими планами комплексного благоустройства главной транспортной артерии Левобережья проспекта Мира, рассказал о перспективах развития парка Металлургов, приведении в порядок сквера имени Крупской. Темой, вызвавшей большой интерес участников заседания совета, стал ремонт Петровского моста. Очень скоро он станет особенно актуальным для жителей района, сообщает администрация Липецка.
Охранник.
Сочувствую,
Полный ППЦ
у вас тоже дрищ после разливного пива
О блин на масленницу
:)
Вопросик
Липчанин.
фарисей