Общество

сегодня, 11:40

Сергей Иванов обсудил с активными горожанами перспективы Левобережья

9 732
#благоустройство

Проведение ремонта многоквартирных домов, уборку придомовых территорий, подъездов и контейнерных площадок, благоустройство дворовых территорий обсуждали жители левобережья на расширенном заседании совета общественного самоуправления по избирательному округу №4. 

Этот район считается одним из самых возрастных в городе. И проблемы здесь соответствующие: старый жилой фонд, требующая модернизации инфраструктура. Не случайно именно сюда на встречу с активными горожанами приехал глава города Сергей Иванов.

Итоги работы совета в 2017 году подвел его председатель,  депутат муниципального парламента Василий Литовкин. О создании территориальных общественных самоуправлений и дальнейших планах совместного сотрудничества власти и горожан рассказал начальник управления Левобережным округом Юрий Гладышев. Сотрудники департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка довели до присутствующих информацию о порядке участия жителей в программе «Комфортная городская среда».

Ответив на вопросы липчан, Сергей Иванов поделился ближайшими планами комплексного благоустройства главной транспортной артерии Левобережья проспекта Мира, рассказал о перспективах развития парка Металлургов, приведении в порядок сквера имени Крупской. Темой, вызвавшей большой интерес участников заседания совета, стал ремонт Петровского моста. Очень скоро он станет особенно актуальным для жителей района, сообщает администрация Липецка.

9 732
#благоустройство

Комментарии (9)

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Охранник.

45 минут назад
В мерии запретили в буфете разливное пиво , у всех чиновников дрищь некому работать , остались уборщицы и охрана.
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Сочувствую,

54 минуты назад
Бедные жители липецкой области и городов, страдают от тупых и непроффесиональных руководителей.
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Полный ППЦ

сегодня, 13:17
ПРИ ТЕРБУНСКИХ САМОЗВАНЦАХ НИКАКИХ ПЕРСПЕКТИВ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!
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у вас тоже дрищ после разливного пива

сегодня, 13:06
Перспективы левого берега : выбросы НЛМК, цыганщина ,наркомания и дрищ после пива
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О блин на масленницу

сегодня, 12:56
Уже всё удалили... но надеюсь кто то прочитать успел:)
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:)

сегодня, 12:54
Неужели сЫрожа иванов не понимает, что когда его погонят, а это скоро случится:) его даже тербунский элеватор охранять не возьмут, не то что в лабораторию...
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Вопросик

сегодня, 12:53
Может хватит обсуждать ? Один вопрос липчан интересует , почему при таких огромных средствах выделенных на благоустройство , сральник в Липецке не уменьшается ?
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Липчанин.

сегодня, 12:49
Чего там опсуждать нужна реновация . Переселить всех в новые микрараены . В советское время была такая программа . Санитарная зона . Людей переселить по дальше от производства. Оставить там бомжей , алкашей , наркоманов и циган.
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фарисей

сегодня, 12:45
Пора гетто благоустраивать!
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