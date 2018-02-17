Полицейские раскрыли кражу из музыкального автомата

Задержан 21-летний рецидивист.

7 января из музыкального автомата в баре на улице Вермишева пропали 2 779 рублей. На днях полицейским удалось раскрыть кражу.



Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, по подозрению в совершении преступления задержан ранее судимый за кражу 21-летний житель областного центра.



Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.