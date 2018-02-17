Происшествия

сегодня, 10:03

Полицейские раскрыли кражу из музыкального автомата

4 940
#кража
1
Полицейские раскрыли кражу из музыкального автомата

Задержан 21-летний рецидивист.

7 января из музыкального автомата в баре на улице Вермишева пропали 2 779 рублей. На днях полицейским удалось раскрыть кражу.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, по подозрению в совершении преступления задержан ранее судимый за кражу 21-летний житель областного центра.

Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.
4 940
#кража
1

Комментарии (4)

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Fuck logic

сегодня, 12:47
Что-то мне подсказывает, что по человеко-часам, а также на процессуальные действие, бензин и бумагу в конце концов было потрачено раза в 4 больше, чем 2779руб
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МестныйЯ

сегодня, 11:36
пф, преступление века! Всему городу очень важно знать, что пилиция всё-таки работает))) Вор за мелочь будет осужден на 5 лет, а ворюги с многомиллионными суммами страдают от домашнего ареста и "условки". Да чего удивляться - сынка Королева после убийства, живет-поживает, да папочке * периодически вскрывает ;)
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1

сегодня, 10:31
че там было расследовать когда это были цыгане с соседней улицы
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Музыкальный пистолет

сегодня, 10:18
Там видео было. Опять полицаи на себя пуха накидывают.
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