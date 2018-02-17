В праздники липчане не останутся без медицинской помощи

День защитника Отечества и Международный женский день уже не за горами.

Управление здравоохранения Липецкой области информирует жителей города Липецка и Липецкой области о порядке работы государственных медицинских организаций в праздничные дни февраля – марта:



23, 25 февраля медицинские организации будут работать по графику праздничного дня.



24 февраля - по графику субботнего дня с приемом вызовов для участковой службы до 12.00 и оказанием медицинской помощи на дому до 15.00 ч., для оказания неотложной помощи приём вызовов до 15.00 ч., обслуживание вызовов до 17.00 ч.;



8, 11 марта - по графику праздничного дня.



9, 10 марта - по графику субботнего дня с приемом вызовов для участковой службы до 12.00 и оказанием медицинской помощи на дому до 15.00 ч., для оказания неотложной помощи приём вызовов до 15.00 ч., обслуживание вызовов до 17.00 ч.;



Травмпункты города Липецка в больницах ГУЗ «Липецкая городская больница скорой медицинской помощи № 1» (ул. Космонавтов, д.39), ГУЗ «Липецкая городская больница № 3 «Свободный сокол» (ул. Ушинского, д.10), ГУЗ «Липецкая городская больница № 4 «Липецк-Мед», (ул. Коммунистическая, д. 24), работают в круглосуточном режиме. Детское население города Липецка обслуживается в травмпункте ГУЗ «Областная детская больница» (ул. Московская, 6а)



Экстренная госпитализация нуждающихся осуществляется в соответствии с графиком дежурств стационаров



Пациенты (взрослые и дети), нуждающиеся в экстренной стационарной офтальмологической помощи, госпитализируются в офтальмологическое отделение ГУЗ «Областная больница № 2» (ул. Ленина, д.35)