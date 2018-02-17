Здоровье

вчера, 22:55

В праздники липчане не останутся без медицинской помощи

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#медицина #поликлиника #больница

День защитника Отечества и Международный женский день уже не за горами.

Управление здравоохранения Липецкой области информирует жителей города Липецка и Липецкой области о порядке работы государственных медицинских организаций в праздничные дни февраля – марта:

23, 25 февраля медицинские организации будут работать по графику праздничного дня.

24 февраля - по графику субботнего дня с приемом вызовов для участковой службы до 12.00 и оказанием медицинской помощи на дому до 15.00 ч., для оказания неотложной помощи приём вызовов до 15.00 ч., обслуживание вызовов до 17.00 ч.;

8, 11 марта - по графику праздничного дня.

9, 10 марта - по графику субботнего дня с приемом вызовов для участковой службы до 12.00 и оказанием медицинской помощи на дому до 15.00 ч., для оказания неотложной помощи приём вызовов до 15.00 ч., обслуживание вызовов до 17.00 ч.;

Травмпункты города Липецка в больницах ГУЗ «Липецкая городская больница скорой медицинской помощи № 1» (ул. Космонавтов, д.39), ГУЗ «Липецкая городская больница № 3 «Свободный сокол» (ул. Ушинского, д.10), ГУЗ «Липецкая городская больница № 4 «Липецк-Мед», (ул. Коммунистическая, д. 24), работают в круглосуточном режиме. Детское население города Липецка обслуживается в травмпункте ГУЗ «Областная детская больница» (ул. Московская, 6а)

Экстренная госпитализация нуждающихся осуществляется в соответствии с графиком дежурств стационаров

Пациенты (взрослые и дети), нуждающиеся в экстренной стационарной офтальмологической помощи, госпитализируются в офтальмологическое отделение ГУЗ «Областная больница № 2» (ул. Ленина, д.35)
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#медицина #поликлиника #больница

Комментарии (7)

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Sergey

53 минуты назад
Надoели штpaфы ГИБДД? Тaк, нe плaти! Eсть лeгaльный спoсоб их избeжать. Я себе взял тaкую штyкy http://bezkamer.blogspot.ru и тeпeрь вooбще зaбыл о штpaфаx! Нoмер aвтoмoбиля не видно прибopам гaишникoв и это пoлностью зaконно!
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гость

сегодня, 00:09
Здоровее быть - не ходить к врачам! Мои мама и бабушка прожили 87 и 85 лет обходились без врачей, уколов и таблеток. Конечно болели и выздоравливали.Бабушка родила 3 детей вне роддома, жила в деревне и никогда никогда не обращалась к врачам, миновала операций, с 1885 г.р.
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Управление здравоохранения Липецкой области

сегодня, 00:02
Ogorod48, завтра завезём зелёнку. Держитесь!
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Ogorod48

вчера, 23:31
Ну да в Боринской больнице 2 человека умерли за неделю нет ни обарудования да и нихрена нет бегают безпомощьные врачи и нечем им помоч.
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Путин

вчера, 23:17
Голосуйте за меня! Я наведу порядок в медицине! Если не я то кто же???
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Липчанин.

вчера, 23:08
Медицина должна работать круглосуточно без выходных и праздников, пока унас смертность превышает раждаимость. А чиновники облздрава идиоты им не место с такими приказами и работой.
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Управление здравоохранения Липецкой области

вчера, 23:05
Зелёнкой помажем, давление помереем, до морга своим ходом.
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