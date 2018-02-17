Общество

вчера, 22:43

Цены на 24 социально значимых товара занесут на интерактианую карту

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#торговля #цены
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В регионе запускают электронный мониторинг цен.

В Липецкой области цены на 24 социально значимых товара будут заносить на интервент манную карту. Как сообщает Управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области, электронный мониторинг цен коснется 24 категорий продуктов первой необходимости, которые входят в потребительскую корзину.

- В открытом доступе на сайте Управления с помощью интерактивной карты каждый житель области сможет увидеть цены в любом магазине региона и в каких населенных пунктах они завышены, - отмечают в управлении. - Доступность для населения ценовой ситуации поможет создать здоровую конкуренцию среди предприятий торговли Липецкой области. Основная цель проекта – перейти от ручного мониторинга, когда специалисты выезжают непосредственно в торговые предприятия для сбора информации, к автоматизированному мониторингу. Для этого были заключены соглашения между Агентством содействия развитию торговой деятельности и администрациями районов Липецкой области, сотрудники которых помогают организовать передачу информации о ценах в предприятиях торговли каждого сельского поселения. Такой подход позволяет оперативно анализировать изменение цены, а также отслеживать предприятия, где происходит завышение цены и незамедлительно выезжать на место. На интерактивной карте магазины обозначены красными и зелеными точками. Зеленым представлены те торговые предприятия, которые передают информацию о розничных ценах на социально значимые продукты питания в открытом доступе, красным – те предприятия торговли, которые предпочитают не показывать реальную ценовую ситуацию на социальную группу товаров. Работа по внедрению автоматизированного мониторинга цен на социально значимые продукты питания будет продолжаться.
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#торговля #цены
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Комментарии (2)

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зарплату не забудте!

сегодня, 00:52
зарплату не забудте!
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Что-то начинает меняться к лучшему

сегодня, 00:23
Хорошая затея, давно пора мониторить цены, которые давно завышены естественным путём, почти в каждом магазине.
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