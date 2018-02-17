Общество
вчера, 22:27
Липецк украсили сказочные персонажи из снега
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Подведены итоги зимнего этапа конкурса «Лучший двор детского сада – 2018».
В Липецке подведены итоги первого этапа конкурса «Лучший двор детского сада – 2018». Как сообщает пресс-служба департамента образования Липецка, Лиса и Колобок, Кот Матроскин, Волк и заяц и другие персонажи детских сказок, вылепленные из снега, встречают сейчас дошколят на территориях детских садов № 1, 18, 20, 29, 32, 37, 50, 76. Эти дошкольные образовательные учреждения участвуют в зимнем этапе конкурса «Лучший двор детского сада – 2018».
Как отметили члены жюри конкурса, погодные условия позволили коллективам соорудить на территориях детских садов постройки из снега, горки для катания детей, лыжню, каток, ледяные дорожки – все это служит для полноценной организации игровой, трудовой и познавательной деятельности воспитанников во время прогулки, делает интересным и познавательным пребывание детей на воздухе.
Максимальное количество баллов по итогам 1 этапа – 130. Рейтинг учреждений сформировался следующим образом: детские сады № 20, 29, 32 (по 130 баллов); ДОУ № 50 (129 баллов); ДОУ № 76 (126 баллов); ДОУ № 1, 18, 37 (по 125 баллов).
Завершающий (второй) этап конкурса состоится в июне текущего года. Победители конкурса определятся по сумме набранных баллов по двум этапам.
Фото doal.ru
Как отметили члены жюри конкурса, погодные условия позволили коллективам соорудить на территориях детских садов постройки из снега, горки для катания детей, лыжню, каток, ледяные дорожки – все это служит для полноценной организации игровой, трудовой и познавательной деятельности воспитанников во время прогулки, делает интересным и познавательным пребывание детей на воздухе.
Максимальное количество баллов по итогам 1 этапа – 130. Рейтинг учреждений сформировался следующим образом: детские сады № 20, 29, 32 (по 130 баллов); ДОУ № 50 (129 баллов); ДОУ № 76 (126 баллов); ДОУ № 1, 18, 37 (по 125 баллов).
Завершающий (второй) этап конкурса состоится в июне текущего года. Победители конкурса определятся по сумме набранных баллов по двум этапам.
Фото doal.ru
476