Общество

вчера, 22:27

Липецк украсили сказочные персонажи из снега

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#снег #детский сад
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Липецк украсили сказочные персонажи из снега

Подведены итоги зимнего этапа конкурса «Лучший двор детского сада – 2018».

В Липецке подведены итоги первого этапа конкурса «Лучший двор детского сада – 2018». Как сообщает пресс-служба департамента образования Липецка, Лиса и Колобок, Кот Матроскин, Волк и заяц и другие персонажи детских сказок, вылепленные из снега, встречают сейчас дошколят на территориях детских садов № 1, 18, 20, 29, 32, 37, 50, 76. Эти дошкольные образовательные учреждения участвуют в зимнем этапе конкурса «Лучший двор детского сада – 2018».

Как отметили члены жюри конкурса, погодные условия позволили коллективам соорудить на территориях детских садов постройки из снега, горки для катания детей, лыжню, каток, ледяные дорожки – все это служит для полноценной организации игровой, трудовой и познавательной деятельности воспитанников во время прогулки, делает интересным и познавательным пребывание детей на воздухе.

Максимальное количество баллов по итогам 1 этапа – 130. Рейтинг учреждений сформировался следующим образом: детские сады № 20, 29, 32 (по 130 баллов); ДОУ № 50 (129 баллов); ДОУ № 76 (126 баллов); ДОУ № 1, 18, 37 (по 125 баллов).

Завершающий (второй) этап конкурса состоится в июне текущего года. Победители конкурса определятся по сумме набранных баллов по двум этапам.

Фото doal.ru
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#снег #детский сад
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