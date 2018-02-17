Липецк украсили сказочные персонажи из снега

Подведены итоги зимнего этапа конкурса «Лучший двор детского сада – 2018».

В Липецке подведены итоги первого этапа конкурса «Лучший двор детского сада – 2018». Как сообщает пресс-служба департамента образования Липецка, Лиса и Колобок, Кот Матроскин, Волк и заяц и другие персонажи детских сказок, вылепленные из снега, встречают сейчас дошколят на территориях детских садов № 1, 18, 20, 29, 32, 37, 50, 76. Эти дошкольные образовательные учреждения участвуют в зимнем этапе конкурса «Лучший двор детского сада – 2018».



Как отметили члены жюри конкурса, погодные условия позволили коллективам соорудить на территориях детских садов постройки из снега, горки для катания детей, лыжню, каток, ледяные дорожки – все это служит для полноценной организации игровой, трудовой и познавательной деятельности воспитанников во время прогулки, делает интересным и познавательным пребывание детей на воздухе.



Максимальное количество баллов по итогам 1 этапа – 130. Рейтинг учреждений сформировался следующим образом: детские сады № 20, 29, 32 (по 130 баллов); ДОУ № 50 (129 баллов); ДОУ № 76 (126 баллов); ДОУ № 1, 18, 37 (по 125 баллов).



Завершающий (второй) этап конкурса состоится в июне текущего года. Победители конкурса определятся по сумме набранных баллов по двум этапам.



Фото doal.ru