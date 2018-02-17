Общество

вчера, 21:16

В четырех сельских магазинах нашли просрочку

3 527
#торговля #просрочка

С истекшим сроком годности были колбаса и масло.

Сегодня в ходе информационно-аналитического наблюдения в 4-х магазинах Добровсого района из 11 проверенных выявлены факты нарушений требований санитарного законодательства и Правил продажи отдельных видов товаров.

Как сообщает региональное управление потребрынка, с истекшим сроком годности в продаже находились отдельные виды продуктов питания (колбасные изделия, масло сливочное и др.). Продукция с истекшим сроком годности была незамедлительно снята с реализации. Результаты информационно-аналитического наблюдения направлены в Управление Роспотребнадзора по Липецкой области для принятия мер реагирования.
3 527
#торговля #просрочка

Комментарии (3)

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Sergey

53 минуты назад
Надoели штpaфы ГИБДД? Тaк, нe плaти! Eсть лeгaльный спoсоб их избeжать. Я себе взял тaкую штyкy http://bezkamer.blogspot.ru и тeпeрь вooбще зaбыл о штpaфаx! Нoмер aвтoмoбиля не видно прибopам гaишникoв и это пoлностью зaконно!
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Выбор всегда есть

сегодня, 00:25
Не нравится просроченное пиво, ешь просроченную колбасу и масло.
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Алкан с пятнадцатого

сегодня, 00:12
Пива гамно!
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