В четырех сельских магазинах нашли просрочку

С истекшим сроком годности были колбаса и масло.

Сегодня в ходе информационно-аналитического наблюдения в 4-х магазинах Добровсого района из 11 проверенных выявлены факты нарушений требований санитарного законодательства и Правил продажи отдельных видов товаров.



Как сообщает региональное управление потребрынка, с истекшим сроком годности в продаже находились отдельные виды продуктов питания (колбасные изделия, масло сливочное и др.). Продукция с истекшим сроком годности была незамедлительно снята с реализации. Результаты информационно-аналитического наблюдения направлены в Управление Роспотребнадзора по Липецкой области для принятия мер реагирования.

