Общество
вчера, 21:16
В четырех сельских магазинах нашли просрочку
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С истекшим сроком годности были колбаса и масло.
Сегодня в ходе информационно-аналитического наблюдения в 4-х магазинах Добровсого района из 11 проверенных выявлены факты нарушений требований санитарного законодательства и Правил продажи отдельных видов товаров.
Как сообщает региональное управление потребрынка, с истекшим сроком годности в продаже находились отдельные виды продуктов питания (колбасные изделия, масло сливочное и др.). Продукция с истекшим сроком годности была незамедлительно снята с реализации. Результаты информационно-аналитического наблюдения направлены в Управление Роспотребнадзора по Липецкой области для принятия мер реагирования.
Как сообщает региональное управление потребрынка, с истекшим сроком годности в продаже находились отдельные виды продуктов питания (колбасные изделия, масло сливочное и др.). Продукция с истекшим сроком годности была незамедлительно снята с реализации. Результаты информационно-аналитического наблюдения направлены в Управление Роспотребнадзора по Липецкой области для принятия мер реагирования.
3 527
Sergey
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