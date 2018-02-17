Общество
вчера, 19:48
Липецкая вечЁрка: ожидание ада, роскошь за наш счет и больные первоклашки
Представляем вам обзор самых обсуждаемых новостей Липецка и региона по версии интернет-читателей в пятницу, 16 февраля.
Максимальное внимание сегодня приковано к новости про розыск матери, бросившей своего ребенка в пустующих цехах тракторного завода. Судя по состоянию костей, на которых уже истлела плоть, в помещении он пролежал от нескольких месяцев до нескольких лет. Пока не ясно, родился ли ребенок мертвым или же был убит матерью.
Не меньше липчан в пятницу волновало известие о сроках старта ремонта Петровского моста — старта транспортного ада. Юрий Божко озвучил дату полного его закрытия для движения. Это произойдет уже через месяц, сразу же после президентских выборов. Перекрытия моста, по словам первого заместителя липецкого губернатора, начнут разбирать 19 марта. Ремонт должен закончиться в конце этого года - 25 декабря.
Самое бурное обсуждение дня — траты на роскошную жизнь. Вернее — работу в вип-условиях. Администрация Хлевенского района объявила электронный аукцион по поиску поставщика автомобилей. Чиновникам нужна всего одна машина, но зато за 1 500 000 рублей.
Тем временем немало откликов получила новость, касающаяся жалобы родителей учеников школы №18 на отправление в столовой учреждения. «Вчера после обеда в школьной столовой у моей дочки и еще восьмерых детей заболел живот. Как сказала учительница, дети ели мясные медальоны. Сами же первоклашки говорят, что на обед были рыбные котлеты. В итоге выяснилось, что это было блюдо из курицы, но почему-то со вкусом рыбы».
Вместе с этим своя порция «плюсиков» сегодня досталась влюбленному поджигателю автомобиля. «Мужчина взял с собой 5 литров бензина и облил топливом иномарку своего бывшего тестя. Так мужчина хотел запугать семью дамы своего сердца и заставить ее вернуться к нему, хоть пара и рассталась еще в 2015 году».
Максимальное внимание сегодня приковано к новости про розыск матери, бросившей своего ребенка в пустующих цехах тракторного завода. Судя по состоянию костей, на которых уже истлела плоть, в помещении он пролежал от нескольких месяцев до нескольких лет. Пока не ясно, родился ли ребенок мертвым или же был убит матерью.
Не меньше липчан в пятницу волновало известие о сроках старта ремонта Петровского моста — старта транспортного ада. Юрий Божко озвучил дату полного его закрытия для движения. Это произойдет уже через месяц, сразу же после президентских выборов. Перекрытия моста, по словам первого заместителя липецкого губернатора, начнут разбирать 19 марта. Ремонт должен закончиться в конце этого года - 25 декабря.
Самое бурное обсуждение дня — траты на роскошную жизнь. Вернее — работу в вип-условиях. Администрация Хлевенского района объявила электронный аукцион по поиску поставщика автомобилей. Чиновникам нужна всего одна машина, но зато за 1 500 000 рублей.
Тем временем немало откликов получила новость, касающаяся жалобы родителей учеников школы №18 на отправление в столовой учреждения. «Вчера после обеда в школьной столовой у моей дочки и еще восьмерых детей заболел живот. Как сказала учительница, дети ели мясные медальоны. Сами же первоклашки говорят, что на обед были рыбные котлеты. В итоге выяснилось, что это было блюдо из курицы, но почему-то со вкусом рыбы».
Вместе с этим своя порция «плюсиков» сегодня досталась влюбленному поджигателю автомобиля. «Мужчина взял с собой 5 литров бензина и облил топливом иномарку своего бывшего тестя. Так мужчина хотел запугать семью дамы своего сердца и заставить ее вернуться к нему, хоть пара и рассталась еще в 2015 году».
Sergey
???
джон