«Металлург» посвятил ничью в Тамбове травмированному лидеру команды

Теперь у наших футболистов полный набор предсезонных результатов.

Липецкий «Металлург» в своем третьем контрольном матче межсезонья впервые сыграл вничью. На искусственном поле манежа в Тамбове наша команда провела результативный матч с местной «молодежкой» - 3:3.

Липчане владели инициативой, но по ходу первого тайма счет был… 2:0 не в нашу пользу. Тамбовчане построили игру на контратаках и длинных забросах вперед на рослого Сергея Архипова.

Архипов забил сам на 29-й минуте, реализовав свой уже второй выход один на один с нашим Иваносм Скрипников.

Спустя всего две минуты тамбовчане отбились от восьмого (!) углового «Металлурга»: Архипов вновь возглавил лихой контрвыпад – только на этот раз он завершил свой рейд передачей назад на набегавшего Дениса Леньо, который с линии штрафной «расстрелял» наши ворот а – 2:0.

«Металлург» ответил быстро: на 33-й минуте достиг цели дальний удар Андрея Овчинникова – 2:1, а спустя всего три минуты после начала второго тайма защитник Александр Викторов после флангового навеса вколотил мяч в ближнюю «девятку» - 2:2.

Учитывая тренировочный характер матча, оба тренера сделали немало замен. И все же ближе к победе были липчане, которые атаковали и били по чужим воротам чаще. Но чаще – не всегда значит лучше. На 77-й минуте достиг цели удар тамбовчанина Максима Лазуткина. Вышедший на замену голкипер Иван Коровин не выручил команду в этом эпизоде…

И все-таки проиграть команде третьего дивизиона наш «Металлург» не мог себе позволить даже в товарищеской игре. Имели моменты Ахвледиани. Викторов, Барбашин. «Спасителем стал опытный Роман Войдель, подписавший контракт с «Металлургом» на этой неделе. За 5 минут до финального свистка липчане быстро ввели аут: Харин руками забросил мяч в штрафную, там его перевели на дальнюю штангу, где Войдель головой установил окончательный счет.

Теперь у «Металлурга» «полный набор» предсезонных результатов: поражение от основного «Тамбова», выступающего в ФНЛ – 0:4, победа над «Тамбовом-М» - 5:0 и сегодняшняя ничья с ним же.

«Металлург» играл в таком составе: Скрипник (Коровин, 63), Викторов (Боков, 83), Фролов (Н.Титов, 46), Баульчев (Фролов, 70), Ульянчев (Мохов, 88), Харин, Баязов (Ахвледиани, 55), Войдель, Овчинников (Подковыров, 46), Чернышов (Гамеев, 65), Ахвледиани (Барбашин, 46).

Добавим, что наша команда не могла рассчитывать на травмированных вратаря Михаила Алфимова, защитника Семена Лобызова, хавбеков Сергея Белоусова и Николая Иванникова. Последний, к слову, сегодня отмечает день рождения, и партнеры по команде поздравляли его по телефону прямо по пути в Тамбов. А также посвятили изменнику фото, которое вы можете видеть вверху этой новости.