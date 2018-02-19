Погода в Липецке

вчера, 16:55

В Липецкой области небольшой снег и до -11

4 1653
#снегопад
3
В Липецкой области небольшой снег и до -11

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 19 февраля в Липецкой области облачно с прояснениями, местами небольшой, в отдельных районах умеренный снег.

Ветер западный, 3-8 м/сек. Температура ночью от 3 до 8 градусов мороза, при прояснениях до -11, днем ожидается от 1 до 6 градусов мороза. 

В Липецке облачно с прояснениями, небольшой снег. Температура ночью -7 -9 градусов мороза, днем 2-4 мороза. 

4 1653
#снегопад
3

Комментарии (4)

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Sergey

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virus

вчера, 18:23
По народной традиции, морозы конца февраля принято называть власьевскими. «Лишь бы с Крещения и Афанасия пережить Власия», — говорили на Руси.Глядишь под конец сезона 2017-2018 года мы достигнем самого холодного дна текущей Зимы.
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123

вчера, 17:31
Вчера на космонавтов 2 молодых парня лет 18-25 всю пол ночи пролежали на снегу я уж думал их убили вышел толкнул хоть бы хрен в начале 4-ого их не стало.
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