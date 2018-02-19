В Липецкой области небольшой снег и до -11

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 19 февраля в Липецкой области облачно с прояснениями, местами небольшой, в отдельных районах умеренный снег.

Ветер западный, 3-8 м/сек. Температура ночью от 3 до 8 градусов мороза, при прояснениях до -11, днем ожидается от 1 до 6 градусов мороза. В Липецке облачно с прояснениями, небольшой снег. Температура ночью -7 -9 градусов мороза, днем 2-4 мороза.