вчера, 16:55
В Липецкой области небольшой снег и до -11
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 19 февраля в Липецкой области облачно с прояснениями, местами небольшой, в отдельных районах умеренный снег.
Ветер западный, 3-8 м/сек. Температура ночью от 3 до 8 градусов мороза, при прояснениях до -11, днем ожидается от 1 до 6 градусов мороза.
В Липецке облачно с прояснениями, небольшой снег. Температура ночью -7 -9 градусов мороза, днем 2-4 мороза.
Sergey
Ashley Mcgee
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