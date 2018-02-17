Экономика

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Средний автокредит в Липецкой области вырос на 3,4%

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#автокредит
Средний автокредит в Липецкой области вырос на 3,4%

609 339 рублей составил средний размер автокредита в Липецкой области на начало нынешнего года. За год он вырос на 3,4%, или 19,8 тыс. рублей.

Как отмечают эксперты национального бюро кредитных историй, такая тенденция характерна для России в целом. Средний размер автокредита в стране составил 733,4 тыс. рублей, увеличившись за год на 9,6% или на 64,2 тыс. рублей. 

Самый большой средний размер автокредита в регионах РФ был отмечен в Москве (1 001,6 тыс. рублей), Московской области (892,0 тыс. рублей), Ханты-Мансийском АО (852,6 тыс. рублей) и Санкт-Петербурге (846,2 тыс. рублей). 

Самый большой рост автокредита был зафиксирован в Чувашской Республике (+23,3%), Ульяновской области (+21,6%), Удмуртской Республике (+20,3%). 

Одним из факторов роста среднего размера автокредита в 2017 году стало повышение стоимости автомобиля до 1,45 млн. рублей в рамках государственной программы льготного автокредитования.

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#автокредит

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