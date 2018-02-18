Южный ветер принесет в Липецкую область потепление до 0 градусов

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 18 февраля в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью умеренный, местами небольшой снег, днем также местами небольшой снег.

Ветер южный, 4-9 м/сек. Температура ночью от 5 до 10 градусов мороза, днем ожидается от 0 до 5 градусов мороза.

В Липецке облачно с прояснениями, ночью умеренный, днем небольшой снег. Температура ночью -6 -8 градусов мороза, днем от 2 до 4 градусов мороза.