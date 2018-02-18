Погода в Липецке

вчера, 15:51

Южный ветер принесет в Липецкую область потепление до 0 градусов

4 2498
#потепление
Южный ветер принесет в Липецкую область потепление до 0 градусов

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 18 февраля в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью умеренный, местами небольшой снег, днем также местами небольшой снег. 

Ветер южный, 4-9 м/сек. Температура ночью от 5 до 10 градусов мороза, днем ожидается от 0 до 5 градусов мороза. 

В Липецке облачно с прояснениями, ночью умеренный, днем небольшой снег. Температура ночью -6 -8 градусов мороза, днем от 2 до 4 градусов мороза.

4 2498
#потепление

Комментарии (4)

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вчера, 21:32
Уже птицы давно по весеннему щебечут , а зима все * и "снежную месть" нам готовит.....
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