Некредитные организации получат доступ к единой биометрической системе

Некредитные финансовые организации получат доступ к единой биометрической системе (ЕБС) в 2019 году. Об этом «Известиям» рассказал источник, близкий к ЦБ, и подтвердили два банкира, знакомые с ситуацией.



Таким образом микрофинансовые, страховые и управляющие компании, а также негосударственные пенсионные фонды смогут оказывать услуги гражданам без их посещения офиса компании.

«Механизм удаленной идентификации является универсальным. В рамках второго этапа к ЕБС подключатся некредитные финансовые организации», — пояснил «Известиям» источник в ЦБ.

Соответствующие поправки в закон об удаленной идентификации, подписанный президентом 29 декабря 2017 года, будут внесены в ближайшее время. Сама система заработает 31 июля 2018 года и будет доступна на первом этапе только банкам.