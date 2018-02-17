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вчера, 16:29

Белорусская фристайлистка выиграла первое золото для страны

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#ОИ-2018 #Белоруссия #золото #медаль
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Белорусская фристайлистка выиграла первое золото для страны

Белорусская фристайлистка Анна Гуськова выиграла золото в акробатике на Олимпиаде в Пхёнчхане. Награда высшей пробы – первая для Белоруссии на Играх-2018. Второй стала китаянка Синь Чжан.

Белорусская фристайлистка Анна Гуськова завоевала золото в лыжной акробатике на Олимпиаде в Пхенчхане, - передает РИА-Новости.

Гуськова в главном финале показала результат 96,14 балла, серебро и бронзу выиграли китаянки Чжан Синь (95,52) и Кун Фаньюй (70,14).

Россиянка Кристина Спиридонова не преодолела первый раунд финала, Любовь Никитина и Александра Орлова - второй.
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#ОИ-2018 #Белоруссия #золото #медаль
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вчера, 23:41
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