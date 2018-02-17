вчера, 16:29
Белорусская фристайлистка выиграла первое золото для страны
Белорусская фристайлистка Анна Гуськова выиграла золото в акробатике на Олимпиаде в Пхёнчхане. Награда высшей пробы – первая для Белоруссии на Играх-2018. Второй стала китаянка Синь Чжан.
Гуськова в главном финале показала результат 96,14 балла, серебро и бронзу выиграли китаянки Чжан Синь (95,52) и Кун Фаньюй (70,14).
Россиянка Кристина Спиридонова не преодолела первый раунд финала, Любовь Никитина и Александра Орлова - второй.
Ех