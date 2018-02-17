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вчера, 16:25

Российская конькобежка завоевала бронзовую медаль на Олимпиаде

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#Россия #медаль #ОИ-2018
Российская конькобежка завоевала бронзовую медаль на Олимпиаде

Российская конькобежка Наталья Воронина в пятницу завоевала бронзовую медаль на дистанции 5000 метров на Олимпиаде в Пхенчхане.

Российская конькобежка Наталья Воронина завоевала бронзовую медаль Олимпийских игр в южнокорейском Пхёнчхане на дистанции 5000 метров. Спортсменка показала результат 6 минут 53,98 секунды, проиграв победительнице 3,75 секунды, - передает ТАСС.

Победу одержала голландка Эсме Виссер (6.50,23), серебро у чешки Мартины Сабликовой (+1,62).

23-летняя Воронина является трехкратным бронзовым призером чемпионатов мира в командной гонке, серебряным (в командной гонке) и бронзовым (3000 м) призером чемпионата Европы 2018 года, который проходил в Коломне. Также она дважды побеждала на этапах Кубка мира. Воронина стала первой отечественной спортсменкой, завоевавшей медаль в данном виде программы. Женские соревнования по конькобежному спорту на дистанции 5000 метров входят в программу Олимпиад с 1988 года.

Воронина родилась 21 октября 1994 года в Нижнем Новгороде. Является студенткой педагогического университета имени Козьмы Минина в Нижнем Новгороде. Тренеры - Ольга Ерошенко, Владимир Акилов. Представляет автозаводскую КСДЮСШОР №1 и Центр спортивной подготовки Нижегородской области.

Эта медаль стала для олимпийских атлетов из России восьмой на Играх в Пхёнчхане (две серебряных и шесть бронзовых). Ранее российские фигуристы завоевали серебро в командных соревнованиях, также второе место занял скелетонист Никита Трегубов. Обладателями бронзовых медалей стали лыжники Юлия Белорукова, Александр Большунов (оба - спринт классическим стилем), Денис Спицов (гонка на 15 км свободным стилем), керлингисты Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий (дабл-микст) и шорт-трекист Семен Елистратов (1500 метров).

22-летняя Виссер завоевала свою первую медаль Олимпиад. В 2018 году она стала чемпионкой Европы на дистанции 3000 метров. 30-летняя Сабликова является трехкратной олимпийской чемпионкой, 12-кратной чемпионкой мира на отдельных дистанциях, четырехкратной чемпионкой мира в классическом многоборье, пятикратной чемпионкой Европы. Олимпийские игры завершатся 25 февраля.
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#Россия #медаль #ОИ-2018

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