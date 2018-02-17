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вчера, 16:15

Российская сборная по хоккею разгромила словенцев

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#Россия #хоккей #спорт #ОИ-2018
Российская сборная по хоккею разгромила словенцев

Мужская сборная России по хоккею провела второй матч на зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане. Подопечные Олега Знарка разгромили Словению со счётом 8:2. Хет-трик оформил Кирилл Капризов, дублем отметился Илья Ковальчук.

Победа российских хоккеистов над командой Словении на Олимпийских играх в Пхенчхане очень важна, но игрокам после нее нужно не допустить эйфории, заявил главный тренер россиян Олег Знарок.

Сборная России в пятницу одержала победу над командой Словении со счетом 8:2 во втором матче группового этапа хоккейного турнира Олимпийских игр. В первой встрече россияне уступили команде Словакии - 2:3.

Очень важная победа. Но хотелось бы, чтобы не было эйфории (у хоккеистов)", - сказал Знарок журналистам.

Форвард россиян Илья Ковальчук в матче со словенцами вышел в непривычном сочетании - с Сергеем Андроновым и Сергеем Калининым - и сделал дубль, - передает РИА-Новости.

"У нас команда с таким подбором игроков, что каждый может сыграть с каждым. Решили сделать вот такое звено с Ковальчуком, и оно сработало", - сказал тренер.

В матче со словенцами на Олимпийских играх дебютировал Илья Каблуков, отметившийся голом. "Каблуков сыграл неплохо, как и вся команда. Но насчет участия его в следующем матче говорить рано", - отметил Знарок.
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#Россия #хоккей #спорт #ОИ-2018

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