Культура

вчера, 15:41

Липчан зовут к истокам

13 857
#фольклор #Масленица

И приглашают поиграть в русские народные игры.

18 февраля с 12:00 в парке «Быханов Сад» пройдет мероприятие «У Истоков» для детей и подростков от 5 лет. Как сообщает управление молодёжной политики, мероприятие направлено на развитие русской народной культуры и традиций, а также пропаганду здорового образа жизни.

Планируется провести русские народные игры: «Клюшкование», «Большие скакалки», «Игра в шапочку», «Клёк», «С лёгким паром», «Раз Два Три не воронь беги как огонь», «Во саду ли в огороде», «Моргалочки», «Цифры с ремешком», «Золотые ворота с перетяжками», «Ткачиха», « Не зевай», «Калечина-малечина», «Защитник», а также народный пляс - различные виды ручейков, рядочки, Чижик, Марийский танец.

- Игры на Руси всегда считались забавой, наши предки придавали им огромное воспитательное значение, потому что в игре подросток познает мир, взаимоотношения между сверстниками, отношения между старшими и младшими, учится выполнять правила, подчиняться им, - отмечают организаторы.
13 857
#фольклор #Масленица

Комментарии (13)

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назад в пещеры

вчера, 23:07
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квинт

вчера, 19:55
одни дохлые черви повылазили
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Будущее

вчера, 19:18
Никак в прошлое не наиграетесь?
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Опекун

вчера, 19:11
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя;)Вот сами почитайте --- http://krati.co/blog
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гостья

вчера, 18:11
Хозяин, и при чем здесь корни
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гостья

вчера, 18:11
Хозяин, пока мы назад, они вперед.....
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Организаторы!

вчера, 17:49
Сколько денег списано на Ваши средневековые забавы?
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Хозяин

вчера, 17:11
гостья, К чему ты брякнула про китайцев, чудила не помнящая родства?
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гостья

вчера, 16:44
А-у! Глупые., у нас в городе не вперед календарь отрывается, а назад...если у взрослых в моде сердючка, то что дальше то говорить...
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А-у! Глупые.

вчера, 16:27
Все имеет начало и имеет конец. Вы в календарь посмотрите, какой год и век на дворе.
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