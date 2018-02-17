Липчан зовут к истокам

И приглашают поиграть в русские народные игры.

18 февраля с 12:00 в парке «Быханов Сад» пройдет мероприятие «У Истоков» для детей и подростков от 5 лет. Как сообщает управление молодёжной политики, мероприятие направлено на развитие русской народной культуры и традиций, а также пропаганду здорового образа жизни.



Планируется провести русские народные игры: «Клюшкование», «Большие скакалки», «Игра в шапочку», «Клёк», «С лёгким паром», «Раз Два Три не воронь беги как огонь», «Во саду ли в огороде», «Моргалочки», «Цифры с ремешком», «Золотые ворота с перетяжками», «Ткачиха», « Не зевай», «Калечина-малечина», «Защитник», а также народный пляс - различные виды ручейков, рядочки, Чижик, Марийский танец.



- Игры на Руси всегда считались забавой, наши предки придавали им огромное воспитательное значение, потому что в игре подросток познает мир, взаимоотношения между сверстниками, отношения между старшими и младшими, учится выполнять правила, подчиняться им, - отмечают организаторы.