В Липецкой области откроют горячую линию для футбольных болельщиков

Горячая линия будет работать с 19 февраля по 5 марта.

Управление Роспотребнадзора по Липецкой области проводит горячую линию по защите прав потребителей в рамках Чемпионата мира по футболу.



В период с 19 февраля по 5 марта все желающие могут получить консультации и разъяснения по защите прав потребителей в рамках Чемпионата мира по футболу по указанным ниже телефонам, либо обратившись лично в общественную приемную Управления по адресу: г. Липецк, ул. Гагарина, 60А.



Звонить можно в управление Роспотребнадзора по Липецкой области по телефонам 8(4742)74 06 32, 74 06 23, 77 16 59, в Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области по номерам 8(4742) 25-09-07; 74 06 27; 74 06 08; 77 04 13; 74 06 00, в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Липецкой области в г. Ельце, Елецком, Долгоруковском и Измалковском районах по номеру (код 47467) 2 07 78,в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Липецкой области в Задонском, Воловском, Тербунском, Хлевенском районах - (код 47471) 2 14 21, 2 11 4, в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Липецкой области в Данковском, Лев-Толстовском, Чаплыгинском районах - (код 47465) 6 23 90, 6 24 62, в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Липецкой области в Грязинском, Добринском, Усманском районах - (код 47461) 2 10 77, в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Липецкой области в Лебедянском, Краснинском районах - (код 47466) 5 24 57; 5 24 55.





