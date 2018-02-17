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вчера, 14:51

Краснодарского судью с позором уволили

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#Краснодар #судья #увольнение
Краснодарского судью с позором уволили

Алексей Шевченко уволен за нецензурные высказывания на заседании.

Квалификационная коллегия судей Краснодарского края досрочно прекратила полномочия судьи краевого арбитража Алексея Шевченко, который нецензурно выражался и вообще неадекватно вел себя на процессе, - сообщил РИА-Новости представитель арбитражного суда.

Накануне на YouTube появилась запись, на которой, как предполагается, звучит голос Шевченко. В частности, человек, к которому обращаются как "уважаемый суд", в грубой форме отвечает истцу на просьбу рассмотреть его вопрос. Затем он говорит, что будет рассматривать дело, когда ему удобно, и что истец "еще поездит сюда". На протяжении всей записи звучит нецензурная брань.

Арбитражный суд провел служебную проверку, и исполняющая обязанности председателя Марина Крылова подала в Высшую квалификационную коллегию представление о досрочном прекращении полномочий судьи Шевченко с лишением его второго квалификационного класса. Коллегия удовлетворила это представление.

Шевченко назначили судьей арбитражного суда Краснодарского края в 2011 году, он был председателем судебного состава.
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#Краснодар #судья #увольнение

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