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вчера, 14:51
Краснодарского судью с позором уволили
Алексей Шевченко уволен за нецензурные высказывания на заседании.
Квалификационная коллегия судей Краснодарского края досрочно прекратила полномочия судьи краевого арбитража Алексея Шевченко, который нецензурно выражался и вообще неадекватно вел себя на процессе, - сообщил РИА-Новости представитель арбитражного суда.
Накануне на YouTube появилась запись, на которой, как предполагается, звучит голос Шевченко. В частности, человек, к которому обращаются как "уважаемый суд", в грубой форме отвечает истцу на просьбу рассмотреть его вопрос. Затем он говорит, что будет рассматривать дело, когда ему удобно, и что истец "еще поездит сюда". На протяжении всей записи звучит нецензурная брань.
Арбитражный суд провел служебную проверку, и исполняющая обязанности председателя Марина Крылова подала в Высшую квалификационную коллегию представление о досрочном прекращении полномочий судьи Шевченко с лишением его второго квалификационного класса. Коллегия удовлетворила это представление.
Шевченко назначили судьей арбитражного суда Краснодарского края в 2011 году, он был председателем судебного состава.
Накануне на YouTube появилась запись, на которой, как предполагается, звучит голос Шевченко. В частности, человек, к которому обращаются как "уважаемый суд", в грубой форме отвечает истцу на просьбу рассмотреть его вопрос. Затем он говорит, что будет рассматривать дело, когда ему удобно, и что истец "еще поездит сюда". На протяжении всей записи звучит нецензурная брань.
Арбитражный суд провел служебную проверку, и исполняющая обязанности председателя Марина Крылова подала в Высшую квалификационную коллегию представление о досрочном прекращении полномочий судьи Шевченко с лишением его второго квалификационного класса. Коллегия удовлетворила это представление.
Шевченко назначили судьей арбитражного суда Краснодарского края в 2011 году, он был председателем судебного состава.