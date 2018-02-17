Бизнес

вчера, 14:48

Липчане выступают за запрет торговли пивом в жилых домах

39 1712
#инициатива #алкоголь #Портал неравнодушных
6
Липчане выступают за запрет торговли пивом в жилых домах

Горожане считают, что такая торговля портит облик Липецка.

Пользователи сервиса гражданских инициатив «Портал неравнодушных» активно включились в обсуждение вопроса о работе пивнушек в жилых домах и во дворах Липецка. Тему на народное голосование вынесло управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области. Авторы спросили считают ли липчане, что продажа пива и пивных напитков должна осуществляться только в ограниченных типах предприятий общественного питания по примеру маркированного алкоголя в ресторанах, барах, кафе, буфетах.

Интернет-активисты практически единогласно высказали против торговли алкоголем в пивнушках, которые расположены в шаговой доступности.

- «Винный погребок» на Космонавтов, «Пиво» на остановке Доватора, Кольцевая. Можно продолжать и продолжать. Кстати, они открываются, эти пивные точки, как грибы после дождя. Такое ощущение, что Липецк самый пьющий город, а ведь многие располагаются в центре Липецка, не говоря уже об окраинах. Возьмите другие города: там такого безобразия как в Липецке нет, - указывает один из активистов платформы.

- Пивнушки в жилых домах находиться не должны! Убирать однозначно! - уверена Екатерина Евдокимова.

- Конечно, за! Убрали из дворов, так чем отличается уличный фасад? Это жилой дом- раз! Это портит облик улиц- два! Это должны быть более или менее цивилизованные заведения, отдельно стоящие- три! С отдельной системой канализации, освещения, противопожарной системой. Что обсуждать-то? - пишет Наил Ильясов.

- Однозначно! Даже в средневековье таверны всегда вдали стояли. Сейчас в городе в этом вопросе бардак. Стыд и позор властям! - высказывает мнение Степан Алабышев.

- Однозначно продажа любого алкоголя должна производиться только в специальных местах. Это сделает алкоголь менее доступным. Весь суррогат сбывается по киоскам и маленьким магазинчикам. Такие ограничительные меры нанесут существенный урон по рынку сбыта нелегального алкоголя. Надзорным органам будет проще контролировать реализуемую продукцию. Покупатели без риска для жизни смогут покупать спиртное. Моё мнение только «ЗА», - поясняет свою позицию Максим Иванов.

Добавим,  сбор мнений продолжится вплоть до 19 февраля. Итоги обсуждения лягут в основу решения администрации Липецкой области.


"PR"

39 1712
#инициатива #алкоголь #Портал неравнодушных
6

Комментарии (39)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

мое мнение

сегодня, 00:29
У меня тоже скоро будет дрыщ от разливного пива ...блин заставлю Все это выпить ..всю банду ..
ответить

Алкан с пятнадцатого

сегодня, 00:11
Пива гамно!
ответить

надо оставить

сегодня, 00:10
Как это, пивнушки хотят запретить ? Не надо запрещать, такое расположение очень удобно. Спустился в тапочках в пивнушку и налил холодненького. Лепота !
ответить

мое мнение

сегодня, 00:07
еще раз шмурдяк нальете , считай пока договор аренды ...жду извинений !
ответить

мое мнение

сегодня, 00:05
За просроченное и гадское пиво сразу расстрел ! Достали сволочи ...не чека ничего не дают ...Я вас всех выведу на чистую воду )
ответить

Убрать

вчера, 23:07
Хотя бы с центральных улиц!
ответить

Александр

вчера, 22:54
Не "липчане", а один-два дебила.
ответить

Елена

вчера, 21:30
На 10 мик-не Погребок нужно закрывать, стоит в центре, дети смотрят на драки и валявшихся на порожках алкашей.
ответить

житель этого дома

вчера, 21:16
Шуминского,6 -три пивнухи, работают до 23час, работают на вынос, наливают всем подряд в том числе несовершенолетним
ответить

конченый синяк

вчера, 20:23
я алкан с 42 летнем стажем! на моём здоровье наживаются все мафии и госструктуры! Да хоть вас будет миллиард недовольных и против пивнух, а я один выйду и скажу что это не демократично и нарушены мои права! после этого пивнушки могут удвоиться! хахахахахаха
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

Липчанам бесплатно подберут жилье под ипотеку в 6%.
Липчанам бесплатно подберут жилье под ипотеку в 6%.

вчера, 14:44

Бизнес
Липчанка выиграла мебель на 1'000'000 рублей!
#розыгрыш #Юнион
Липчанка выиграла мебель на 1'000'000 рублей!

15.02.2018 12:00

Бизнес
Россельхозбанк – для всех и для каждого!
Россельхозбанк – для всех и для каждого!

14.02.2018 12:00

Бизнес
Откидные кровати в Липецке: функциональная мебель-трансформер для Вашего дома
Откидные кровати в Липецке: функциональная мебель-трансформер для Вашего дома

14.02.2018 08:00

Бизнес
Жителям Грязей обещают сделать перерасчёт за отопление
#ЖКХ
43
Жителям Грязей обещают сделать перерасчёт за отопление

08.02.2018 08:00

Общество
В Липецкой области готовят площадку для третьего индустриального парка
#промышленность #инвестиции
1
В Липецкой области готовят площадку для третьего индустриального парка

05.02.2018 16:28

Общество