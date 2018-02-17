Липчане выступают за запрет торговли пивом в жилых домах

Горожане считают, что такая торговля портит облик Липецка.

Пользователи сервиса гражданских инициатив «Портал неравнодушных» активно включились в обсуждение вопроса о работе пивнушек в жилых домах и во дворах Липецка. Тему на народное голосование вынесло управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области. Авторы спросили считают ли липчане, что продажа пива и пивных напитков должна осуществляться только в ограниченных типах предприятий общественного питания по примеру маркированного алкоголя в ресторанах, барах, кафе, буфетах.

Интернет-активисты практически единогласно высказали против торговли алкоголем в пивнушках, которые расположены в шаговой доступности.

- «Винный погребок» на Космонавтов, «Пиво» на остановке Доватора, Кольцевая. Можно продолжать и продолжать. Кстати, они открываются, эти пивные точки, как грибы после дождя. Такое ощущение, что Липецк самый пьющий город, а ведь многие располагаются в центре Липецка, не говоря уже об окраинах. Возьмите другие города: там такого безобразия как в Липецке нет, - указывает один из активистов платформы.

- Пивнушки в жилых домах находиться не должны! Убирать однозначно! - уверена Екатерина Евдокимова.

- Конечно, за! Убрали из дворов, так чем отличается уличный фасад? Это жилой дом- раз! Это портит облик улиц- два! Это должны быть более или менее цивилизованные заведения, отдельно стоящие- три! С отдельной системой канализации, освещения, противопожарной системой. Что обсуждать-то? - пишет Наил Ильясов.

- Однозначно! Даже в средневековье таверны всегда вдали стояли. Сейчас в городе в этом вопросе бардак. Стыд и позор властям! - высказывает мнение Степан Алабышев.

- Однозначно продажа любого алкоголя должна производиться только в специальных местах. Это сделает алкоголь менее доступным. Весь суррогат сбывается по киоскам и маленьким магазинчикам. Такие ограничительные меры нанесут существенный урон по рынку сбыта нелегального алкоголя. Надзорным органам будет проще контролировать реализуемую продукцию. Покупатели без риска для жизни смогут покупать спиртное. Моё мнение только «ЗА», - поясняет свою позицию Максим Иванов.

Добавим, сбор мнений продолжится вплоть до 19 февраля. Итоги обсуждения лягут в основу решения администрации Липецкой области.





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