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18 минут назад

В Липецк прибудут десантники, которые идут по самому длинному из 10 маршрутов

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#армия #ВДВ #лыжи

Военнослужащие 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии преодолеют маршрут в 1364 километра.

Как сообщает сегодня пресс-служба Министерства обороны, в Липецк прибудет группа десантников, которая идет по самому длинному из 10 маршрутов лыжного перехода.

Это военнослужащие 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии, которые преодолеют маршрут в 1364 километра, на пути их следования - Новороссийск, Тимашевск, Ростов-на-Дону, Каменск-Шахтинский, Воронеж, Липецк, Скопин, н.п. Поляны (Рязанская область).

В понедельник 19 февраля на окраине населенного пункта Поляны в Рязанской области сойдутся все десять маршрутов команд лыжников-десантников, совершающих беспрецедентный лыжный переход. Сверхдальний лыжный переход десантников с общей дистанцией в более 7500 километров, посвященый 100-летию Красной Армии и вековому юбилею Рязанского десантного вуза, завершиться торжественным мероприятием 21 февраля в Рязанском высшем воздушно-десантном командном училище имени генерала армии В. Ф. Маргелова (РВВДКУ).

О сельском поселении Поляны (Рязанская область) узнают сразу в десяти городах России, откуда прибыли десантники.

Команды военнослужащих из городов Улан-Удэ, Уссурийск, Камышин, Псков, Тула, Иваново, Новороссийск, Рязань, Ульяновск (мест дислокаций соединений ВДВ) встретятся на Рязанской земле для посещения РВВДКУ — готовившей на протяжении века профессиональные кадры.

Для военнослужащих Воздушно-десантных войск (ВДВ) это стало первым знаковым мероприятием 2018 года, проводимого в рамках юбилея знаменитого десантного вуза.

Установленные маршруты лыжного перехода в зависимости от погодных условий и местности десантники преодолевали комбинированным способом.

Около 300 военнослужащих 3 февраля 2018 года вышли на старт беспрецедентного лыжного перехода и начали свой марш-бросок из городов Новороссийск, Псков, Иваново, Тула, Смоленск, Ульяновск, Камышин, Белгород, Кубинка и Рязань.

Для участия команд-лыжников в общественно-значимых мероприятиях городов и населенных пунктов, находящихся на дистанции, весь маршрут был предварительно разбит на десять отдельных частей с дистанциями до 1300 км в зависимости от их сложности.

Знаковое мероприятие ВДВ, проходящее более двух недель, охватило более 20 регионов страны и проходило через территории Центрального, Северо-Западного, Южного и Приволжского федеральных округов России.

Фото mil.ru
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#армия #ВДВ #лыжи

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