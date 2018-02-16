Культура
33 минуты назад
Липчанина покажут в передаче «Играй, гармонь»
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Передача выйдет в эфир весной.
В Кремлевском дворце прошел концерт-съемка, посвященный основателю проекта «Играй, гармонь», народному артисту России, дважды лауреату Государственной премии РФ, композитору Геннадию Заволокину.
Как сообщает Липецкий областной центр культуры, народного творчества и кино, в концерте принял участие артист фольклорного ансамбля «Вера» областного центра культуры, народного творчества и кино, гармонист «Золотой десятки» России Андрей Ивлиев. Его выступление прошло блестяще.
В проекте также участвовали около тысячи телевизионных героев передачи «Играй, гармонь» самых разных национальностей и профессий из многих регионов России. Специальным гостем концерта стал Кубанский казачий хор.
Организаторами концерта выступили "Первый канал" и дирекция Кремлевского дворца. Передача «Играй, гармонь» с участием Андрея Ивлиева выйдет в эфир весной. Отметим, что в этом году Геннадию Заволокину исполнилось бы 70 лет.
Фото http://ocknt48.ru
Как сообщает Липецкий областной центр культуры, народного творчества и кино, в концерте принял участие артист фольклорного ансамбля «Вера» областного центра культуры, народного творчества и кино, гармонист «Золотой десятки» России Андрей Ивлиев. Его выступление прошло блестяще.
В проекте также участвовали около тысячи телевизионных героев передачи «Играй, гармонь» самых разных национальностей и профессий из многих регионов России. Специальным гостем концерта стал Кубанский казачий хор.
Организаторами концерта выступили "Первый канал" и дирекция Кремлевского дворца. Передача «Играй, гармонь» с участием Андрея Ивлиева выйдет в эфир весной. Отметим, что в этом году Геннадию Заволокину исполнилось бы 70 лет.
Фото http://ocknt48.ru
1 247
цирк