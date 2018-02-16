Культура

33 минуты назад

Липчанина покажут в передаче «Играй, гармонь»

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#Первый канал #гармонист
Липчанина покажут в передаче «Играй, гармонь»

Передача выйдет в эфир весной.

В Кремлевском дворце прошел концерт-съемка, посвященный основателю проекта «Играй, гармонь», народному артисту России, дважды лауреату Государственной премии РФ, композитору Геннадию Заволокину.

Как сообщает Липецкий областной центр культуры, народного творчества и кино, в концерте принял участие артист фольклорного ансамбля «Вера» областного центра культуры, народного творчества и кино, гармонист «Золотой десятки» России Андрей Ивлиев. Его выступление прошло блестяще.

В проекте также участвовали около тысячи телевизионных героев передачи «Играй, гармонь» самых разных национальностей и профессий из многих регионов России. Специальным гостем концерта стал Кубанский казачий хор.

Организаторами концерта выступили "Первый канал" и дирекция Кремлевского дворца. Передача «Играй, гармонь» с участием Андрея Ивлиева выйдет в эфир весной. Отметим, что в этом году Геннадию Заволокину исполнилось бы 70 лет.

Фото http://ocknt48.ru
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#Первый канал #гармонист

Комментарии (1)

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цирк

17 минут назад
ХОРОШО хоть не в передачах для Даунов- пусть говорят и давай поженимся
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