Здоровье

50 минут назад

Полностью закрыты на карантин две школы Липецка

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#карантин #ОРВИ #грипп

А частично приостановлены занятия в 27 школах.

Как сообщила GOROD48 специалист департамента образования администрации города Липецка Инна Зарицкая, сегодня полный карантин завершился в гимназии №12. По данным на 16 февраля, полностью на карантин закрыты всего две школы Липецка: это школы № 7 и 15.

А вот в школе №2 сегодня начался крантин в двух классах, а завтра, 17 февраля на частичный карантин уходят ещё два класса в школе №48.

Всего наегодняшний день частично приостановлены занятия в 27-ти школах, в общей сложности закрыты 114 классов. Частичный карантин охватил школы под номерами 1, 2, 4, 6, 9, 10, 14, 18, 20, 23, 31, 37, 40, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 54, 62, 65, 69, 70, 77.

Директорам школ указано на необходимость продолжения комплексной работы, направленной на выполнение требований предписания управления Роспотребнадзора по Липецкой области от 21.08.2017 № 29 «О проведении санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, направленных на предупреждение массового распространения гриппа и других ОРВИ на территории Липецкой области в эпидемический сезон 2017-2018гг.».

Меры по частичному (по отдельным классам) или полному приостановлению работы общеобразовательного учреждения принимаются при регистрации гриппа и других ОРВИ у 20 и более процентов учащихся.
573
#карантин #ОРВИ #грипп

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