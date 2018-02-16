Общество

50 минут назад

800 липчан потеряли свои льготные транспортные карты

8 860
#транспортная карта
800 липчан потеряли свои льготные транспортные карты

В случае утраты их можно восстановить.

С июля 2017 года по февраль 2018 года в отделения соцзащиты Липецка за восстановлением утерянной льготной транспортной карты обратились около 800 человек. Для любого льготника этот случай неприятный, но не безвыходный, указывают в ЦСЗН по городу Липецку.

Итак, что же делать, если транспортная карта утеряна? За повторным ее получением необходимо обратиться в отдел социальных прав и гарантий ОБУ «ЦСЗН по городу Липецку» по месту жительства, предоставить подтверждающие права на льготы документы и оплатить изготовление новой карты.

Остаток денежных средств, содержащийся на счете предыдущей карты, автоматически переводится на счет вновь изготовленной карты, либо по желанию гражданина зачисляется на иной банковский счет на основании его заявления. Утраченная или испорченная карта подлежит блокировке. Карта также блокируется по причине смерти гражданина.

8 860
#транспортная карта

Комментарии (9)

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гостья

44 секунды назад
НЕТ, и не только у внуков, но и у детей....а потом вот эти самые больше всех кричат, что их все обманывают...
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Льготник 36 лет

3 минуты назад
А кому выделяется 400 р. Что то я первый раз про это слышу?
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1111

17 минут назад
Льготникам выделяется 400 руб в месяц на льготы в транспорте они могут их забрать наличными или конпенсировать себе 40 поездок по 8,5 руб так же бабули и дедели могут забрать наличкой и отдать деньги внукам на проезд только внуки тогда будут наличкой расплачиваться и 100 % уйдет мимо кассы
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1111

19 минут назад
НЕТ, а тебе жалко ? государство не обманишь а 400 руб выделяется льготникам так же они могут их брать наличными деньгами какая разница бабка заберет их наличкой или по карте льготной лимит всего на 40 поездок то есть всего на 350 руб льгот
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докатились

19 минут назад
то власть нас обманывает, а теперь начали льготники обманывать власть! большой раздор будет и в народе, мы уже как собаки стали! срочно всё это дерьмо надо отменять! Сталин в прошлом веке продовольственные карты отменил, пришло время и этот балаган отменять!
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дураку

23 минуты назад
ну и пусть ездят на здоровье доргие друзья знаете кого воруют миллиардами долларов а люди ездят по льготным билетам по бедности Россия на этом не обедняет
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НЕТ

32 минуты назад
Потеряли????? Льготные у внуков!!!!!! Посмотрите в автобусе школьницы подростки предъявляют льготные карты и никто не проверяет!!! Водителю некогда,ему за дорогой смотреть надо!!!!!!!
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777

34 минуты назад
Город48 что там с маршрутом 345 закроют его или нет?
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овчинка выделки не стоит

38 минут назад
А представьте себе,что такое потерять банковскую карту ?Эти хоть льготные-по 8,5 рубля,а с банковской спишут по 22 рубля....
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