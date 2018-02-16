800 липчан потеряли свои льготные транспортные карты

В случае утраты их можно восстановить.

С июля 2017 года по февраль 2018 года в отделения соцзащиты Липецка за восстановлением утерянной льготной транспортной карты обратились около 800 человек. Для любого льготника этот случай неприятный, но не безвыходный, указывают в ЦСЗН по городу Липецку.



Итак, что же делать, если транспортная карта утеряна? За повторным ее получением необходимо обратиться в отдел социальных прав и гарантий ОБУ «ЦСЗН по городу Липецку» по месту жительства, предоставить подтверждающие права на льготы документы и оплатить изготовление новой карты.



Остаток денежных средств, содержащийся на счете предыдущей карты, автоматически переводится на счет вновь изготовленной карты, либо по желанию гражданина зачисляется на иной банковский счет на основании его заявления. Утраченная или испорченная карта подлежит блокировке. Карта также блокируется по причине смерти гражданина.



