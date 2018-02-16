Липецкие художники напишут исторические и архитектурные памятники Задонска

Свои произведения участники пленэра напишут в жанрах пейзажа, портрета и многофигурных композиций.

Сегодня начал работу зимний пленэр в Задонске в рамках ежегодного проекта молодежных пленэров "Горизонты", который осуществляет областной выставочный зал.



Как сообщает пресс-служба управления культуры и туризма Липецкой области, в Задонск отправились студенты художественного отделения Липецкого колледжа искусств им. К.Н. Игумнова, выпускники института культуры и искусства ЛГПУ им. П.П. Семенова-Тян-Шанского, а также опытные живописцы - члены Союза художников России.



Творческими площадками пленэра станут исторические и архитектурные памятники Задонска - храм Успения Божией Матери, Задонский Рождество-Богородицкий мужской монастырь, Свято-Троицкий Тихоновский женский монастырь, Богородицко-Тихоновский Тюнинский женский монастырь и другие достопримечательности.



Организаторы считают проведение пленэров в рамках проекта "Горизонты" важной частью приобщения творческой молодежи к художественной жизни области, популяризации изобразительного искусства и создания произведений о липецкой земле. Тема нынешнего пленэра - "Духовное наследие липецкого края". Руководитель пленэра - заместитель директора областного выставочного зала, член Союза художников России Татьяна Жебылёва. Свои произведения участники пленэра напишут в жанрах пейзажа, портрета и многофигурных композиций.