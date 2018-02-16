Культура

сегодня, 13:17

Липецкие художники напишут исторические и архитектурные памятники Задонска

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#художник #пленэр
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Свои произведения участники пленэра напишут в жанрах пейзажа, портрета и многофигурных композиций.

Сегодня начал работу зимний пленэр в Задонске в рамках ежегодного проекта молодежных пленэров "Горизонты", который осуществляет областной выставочный зал.

Как сообщает пресс-служба управления культуры и туризма Липецкой области, в Задонск отправились студенты художественного отделения Липецкого колледжа искусств им. К.Н. Игумнова, выпускники института культуры и искусства ЛГПУ им. П.П. Семенова-Тян-Шанского, а также опытные живописцы - члены Союза художников России.

Творческими площадками пленэра станут исторические и архитектурные памятники Задонска - храм Успения Божией Матери, Задонский Рождество-Богородицкий мужской монастырь, Свято-Троицкий Тихоновский женский монастырь, Богородицко-Тихоновский Тюнинский женский монастырь и другие достопримечательности.

Организаторы считают проведение пленэров в рамках проекта "Горизонты" важной частью приобщения творческой молодежи к художественной жизни области, популяризации изобразительного искусства и создания произведений о липецкой земле. Тема нынешнего пленэра - "Духовное наследие липецкого края". Руководитель пленэра - заместитель директора областного выставочного зала, член Союза художников России Татьяна Жебылёва. Свои произведения участники пленэра напишут в жанрах пейзажа, портрета и многофигурных композиций.
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#художник #пленэр
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