Выходные в Липецкой области теплее нормы на 3-5 градусов

В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться под влиянием атмосферных фронтов циклона с запада - пройдет снег разной интенсивности. Среднесуточные температуры воздуха составят 3-6 градусов мороза, что на 3-5 градусов выше климатической нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 17 февраля в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью местами небольшой снег, днем небольшой, местами умеренный снег, туман, на дорогах местами сохранится гололедица. Ветер юго-восточный, 6-11 м/сек. Температура ночью от 5 до 10 градусов мороза, днем температура составит от 1 до 6 градусов мороза.

В Липецке облачно с прояснениями, днем небольшой снег, на дорогах гололедица. Температура ночью от -7 до -9 градусов, днем от 3 до 5 градусов мороза.

День 17 февраля стал самым теплым в Липецке в 1970 году, тогда в городе было +3 градуса. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1951 году – 34 градуса ниже нуля.