Липчанка ответит рублем за кляузы на соседей

Причина травли — спор за землю.

Судебная коллегия Липецкого областного суда по гражданским делам рассмотрела жалобу местной жительницы на вердикт Октябрьского райсуда Липецка. Там женщину оштрафовали за кляузы на семью соседей и обязали возместить моральный вред, принести извинения и дать опровержения.



Как указано в материалах суда, ранее семья соседей ответчицы обратилась в Октябрьский районный суд. Семья из четырех человек обратилась в суд за защитой чести, достоинства и деловой репутации, опровержением сведений, взысканием компенсации морального вреда. В своем иске они указали, что за последние шесть лет их соседка забросала их работодателей и разные ведомства недостоверными жалобами на них.



Причиной такого поведения своей соседки истцы указали частые конфликт за землю между их участками. И якобы из-за неприязненных отношений она опорочила их честь и достоинство в письмах, отправленных в МВД России, УМВД России по Липецкой области, Управление президента РФ, Министерство образования и науки РФ. Так, женщина обвинила свою соседку, работающую в системе МВД, в продаже водительских удостоверений. Ее родственницу в письме в Министерство образования России назвала «человеком без совести, без чести, без моральных принципов» и спросила «какое право она имеет воспитывать чужих детей, когда своих не могла воспитать нормальными людьми». МЧС по Липецкой области автор письма известила о том, что у них якобы работает «преступник, бандит, убийца, алкоголик, вся семейка входит в местное ОПГ»;Управление Президента РФ - о том, что сын ее соседей - потомственный алкоголик, а в письме в Министерство образования и науки РФ дополнила, что он, к тому же, еще и бандит.



Суд первой инстанции признал все обращения женщины клеветой. Так как по каждому письму была проведена проверка, который показали огульность обвинений. Женщину обязали отправить в ведомства опровержения и выплатить истцам компенсацию морального вреда в общей сложности в 20 000 рублей. Судебная коллегия признала правильными выводы первой инстанции и оставила жалобу без удовлетворения.