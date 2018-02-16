Происшествия

сегодня, 12:57

Липчанка ответит рублем за кляузы на соседей

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#репутация #иск #клевета
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Липчанка ответит рублем за кляузы на соседей

Причина травли — спор за землю.

Судебная коллегия Липецкого областного суда по гражданским делам рассмотрела жалобу местной жительницы на вердикт Октябрьского райсуда Липецка. Там женщину оштрафовали за кляузы на семью соседей и обязали возместить моральный вред, принести извинения и дать опровержения.

Как указано в материалах суда, ранее семья соседей ответчицы обратилась в Октябрьский районный суд. Семья из четырех человек обратилась в суд за  защитой чести, достоинства и деловой репутации, опровержением сведений, взысканием компенсации морального вреда. В своем иске они указали, что за последние шесть лет их соседка забросала их работодателей и разные ведомства недостоверными жалобами на них.

Причиной такого поведения своей соседки истцы указали частые конфликт за землю между их участками. И якобы из-за неприязненных отношений она опорочила их честь и достоинство в письмах, отправленных в МВД России, УМВД России по Липецкой области, Управление президента РФ, Министерство образования и науки РФ. Так, женщина обвинила свою соседку, работающую в системе МВД, в продаже водительских удостоверений. Ее родственницу в письме в Министерство образования России назвала «человеком без совести, без чести, без моральных принципов» и спросила «какое право она имеет воспитывать чужих детей, когда своих не могла воспитать нормальными людьми». МЧС по Липецкой области автор письма известила о том, что у них якобы работает «преступник, бандит, убийца, алкоголик, вся семейка входит в местное ОПГ»;Управление Президента РФ - о том, что сын ее соседей - потомственный алкоголик, а в письме в Министерство образования и науки РФ дополнила, что он, к тому же, еще и бандит.

Суд первой инстанции признал все обращения женщины клеветой. Так как по каждому письму была проведена проверка, который показали огульность обвинений. Женщину обязали отправить в ведомства опровержения и выплатить истцам компенсацию морального вреда в общей сложности в 20 000 рублей. Судебная коллегия признала правильными выводы первой инстанции и оставила жалобу без удовлетворения.
4 1408
#репутация #иск #клевета
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Комментарии (4)

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Липчанка

6 минут назад
Завистников и ипанутых у нас много. Дурка по ним плачет .
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Детектив

57 минут назад
......свою соседку, работающую в системе МВД....... Вот и разгадка.
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ага

сегодня, 13:21
в дурку ее надо было закрыть, чтоб не вякала
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эй народ..

сегодня, 13:07
напишите на меня, что я бандит, алкоголик и т.д. ))
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