Общество

сегодня, 11:55

Районные чиновники покупают седан за 1,5 млн рублей

26 1437
#тендер #автомобиль
Районные чиновники покупают седан за 1,5 млн рублей

Серебристый или черный автомобиль будет ездить по Хлевному.

Администрация Хлевенского района объявила электронный аукцион по поиску поставщика автомобилей. Чиновникам нужна всего одна машина, но зато за 1 500 000 рублей.

В техническом задании к покупке не прописываются ни марка, ни модель автомобиля. Вместе с этим даны подробные характеристики предполагаемого приобретения. Это пятиместный седан черного или серебристого цвета с мощностью двигателя минимум в 181 лошадиную силу. Автомобиль укомплектуют парковочными датчиками, электрообогревом лобового стекла и сидений первого ряда, автозапуском двигателя, бортовым компьютером, климат-контролем на две зоны, датчиками света и дождя, салонным зеркалом заднего вида с автоматическим затемнением и складываемыми сидениями заднего ряда. Особо уточняется, что машина должна быть выпущена только в 2018 году, и никак не ранее.

Электронный аукцион на поставку автомобиля планируют провести 26 февраля. При успешном завершении тендера машина поступит в распоряжение администрации Хлевенского района до 1 апреля. Покупку оплатят из местного бюджета.
26 1437
#тендер #автомобиль

Комментарии (27)

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Крутик из Б.

33 секунды назад
хлевенских казадоев срочно отправить на поиски пропавшего мальчика, лом, лопату в руки и сухпаёк,да ещё могу подарить кому нибудь свою рваную телогрейку, авось для работы казадоям сгодится.Ну пока всё успешные казадои из ХЛЕВА
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Башко

18 минут назад
Хорошо одного чинодрала нашего белого луня встречали на дону, вот и позволил заявку отправить. *
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Кира

30 минут назад
А на льготный проезд для школьников и студентов денег нет.
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Логика

34 минуты назад
Лада Веста вышла новая и в полном фарше 700 тысяч...правда не 181 л .с. а куда столько? ведь самое главное добраться из пункта А в пункт Б ...это с успехом можно сделать на сотне лошадей
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липчанка

35 минут назад
"Горожанин" - не только сына Сечина президент наградил медалью, 26-летний сын Патрушева получил награду за «достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу». Правда трудился всего 7 месяцев. Вот так-то.... Жаль наших стариков..... Как отмечает интернет-издание NEWSru.com, на момент награждения Патрушев работал в «Роснефти» чуть более семи месяцев.
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Мертворожденные

46 минут назад
:Желаю, да пусть горят в аду.
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Горожанин

51 минуту назад
С ЭКРАНОВ ТЕЛЕВИЗОРА ОДНА ЛОЖЬ И ГРЯЗЬ. Врут бессовестно. Людей держат за идиотов. Все дети их на западе. Деньги тоже. Сыну Сечина ( ему 24 года ) дали медаль за многолетний ))))))))))) труд.
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:Желаю

53 минуты назад
на нём им и разбиться!
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Чиновник, которого вы не назначали

54 минуты назад
Ну и кто нам помешает творить что хотим?...................
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ЧИНОВНИК которому вы все надоели

56 минут назад
Ну не нравятся нам лады, уазики и прочие ведра с болтами! Сами на них ездите! И помните, что нас окружают враги и надо поддерживать отечественного производителя! Народ, для тебя все только отечественное!!!
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