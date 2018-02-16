Районные чиновники покупают седан за 1,5 млн рублей

Серебристый или черный автомобиль будет ездить по Хлевному.

Администрация Хлевенского района объявила электронный аукцион по поиску поставщика автомобилей. Чиновникам нужна всего одна машина, но зато за 1 500 000 рублей.



В техническом задании к покупке не прописываются ни марка, ни модель автомобиля. Вместе с этим даны подробные характеристики предполагаемого приобретения. Это пятиместный седан черного или серебристого цвета с мощностью двигателя минимум в 181 лошадиную силу. Автомобиль укомплектуют парковочными датчиками, электрообогревом лобового стекла и сидений первого ряда, автозапуском двигателя, бортовым компьютером, климат-контролем на две зоны, датчиками света и дождя, салонным зеркалом заднего вида с автоматическим затемнением и складываемыми сидениями заднего ряда. Особо уточняется, что машина должна быть выпущена только в 2018 году, и никак не ранее.



Электронный аукцион на поставку автомобиля планируют провести 26 февраля. При успешном завершении тендера машина поступит в распоряжение администрации Хлевенского района до 1 апреля. Покупку оплатят из местного бюджета.