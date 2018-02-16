Зона поиска пропавшего в Чернаве мальчика превысила 57 000 квадратных метров

Продолжается исследование дна и берега реки Быстрая Сосна.

Как сообщает УГПСС по Липецкой области, в ходе поиска пропавшего 6 февраля 9-летнего Давида Вострикова исследована зона в в 57 200 квадратных метров. Ребенок пропал в селе Чернава по пути из школы.



УГПСС прорублено 266 майн, выполнено 133 спуска водолазов. Они обследовали 54 450 квадратных метров дна реки Быстрая Сосна, около полыньи на которой нашли рюкзак школьника. Специалисты пропилили 4 315 метров льда, еще 9 575 квадратных метров убрали. Исследована зона отмели, на открытой воде осмотрели 10 650 квадратных метров дна. Подводный аппарат «Гном» обследовал 2 100 квадратных метров дна. При помощи судна на воздушной подушке «Славир» обследовано 80 км акватории, в пешем порядке обследовано 12 км берега реки.



К проведению поисковых работ привлечено 292 человека личного состава Управления государственной противопожарной спасательной службы Липецкой области - водолазные специалисты, спасатели, медицинские работники и 46 единиц техники. Также на месте поиска мальчика работает беспилотный летательный аппарат.



По сообщению ГУ МЧС по Липецкой области, только за вчерашний день сотрудники ведомства привлекли к поискам 11 водолазов. Они сделали 11 погружений по 30-40 минут, осмотрели порядка 4 000 квадратных метров дна. Поиск продолжается и на поверхности: на берегу исследована территория в 40 км. На сегодня запланировано продолжение поисков ребенка с привлечением волонтеров, сотрудников ОПСП, ПСС на водных объектах Г(О)БУ «УГПСС Липецкой области». Будет сделан повторный точечный обход промоин, майн, береговой линии и территории Чернавы. Также планируется продолжение обследования водолазами дна берега и продолжение осмотра русла реки ниже по течению.



Напомним, 9-летний Давид Востриков 6 февраля около 16 часов 50 минут ушел из школы села Чернава Измалковского района Липецкой области. До настоящего времени его местонахождение. Приметы: Рост 140-145 сантиметров, плотного телосложения, глаза светло-голубые, волосы светло-русые, короткие. Рюкзак ребенка обнаружили около полыньи на реке.



Фото: УГПСС по Липецкой области