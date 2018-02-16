Общество

сегодня, 11:19

Зона поиска пропавшего в Чернаве мальчика превысила 57 000 квадратных метров

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#пропавшие без вести #Давид Востриков
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Зона поиска пропавшего в Чернаве мальчика превысила 57 000 квадратных метров

Продолжается исследование дна и берега реки Быстрая Сосна.

Как сообщает УГПСС по Липецкой области, в ходе поиска пропавшего 6 февраля 9-летнего Давида Вострикова исследована зона в в 57 200 квадратных метров. Ребенок пропал в селе Чернава по пути из школы.

УГПСС прорублено 266 майн, выполнено 133 спуска водолазов. Они обследовали 54 450 квадратных метров дна реки Быстрая Сосна, около полыньи на которой нашли рюкзак школьника. Специалисты пропилили 4 315 метров льда, еще 9 575 квадратных метров убрали. Исследована зона отмели, на открытой воде осмотрели 10 650 квадратных метров дна. Подводный аппарат «Гном» обследовал 2 100 квадратных метров дна. При помощи судна на воздушной подушке «Славир» обследовано 80 км акватории, в пешем порядке обследовано 12 км берега реки.

К проведению поисковых работ привлечено 292 человека личного состава Управления государственной противопожарной спасательной службы Липецкой области - водолазные специалисты, спасатели, медицинские работники и 46 единиц техники. Также на месте поиска мальчика работает беспилотный летательный аппарат.

По сообщению ГУ МЧС по Липецкой области, только за вчерашний день сотрудники ведомства привлекли к поискам 11 водолазов. Они сделали 11 погружений по 30-40 минут, осмотрели порядка 4 000 квадратных метров дна. Поиск продолжается и на поверхности: на берегу исследована территория в 40 км. На сегодня запланировано продолжение поисков ребенка с привлечением волонтеров, сотрудников ОПСП, ПСС на водных объектах Г(О)БУ «УГПСС Липецкой области». Будет сделан повторный точечный обход промоин, майн, береговой линии и территории Чернавы. Также планируется продолжение обследования водолазами дна берега и продолжение осмотра русла реки ниже по течению.

Напомним, 9-летний Давид Востриков 6 февраля около 16 часов 50 минут ушел из школы села Чернава Измалковского района Липецкой области. До настоящего времени его местонахождение. Приметы: Рост 140-145 сантиметров, плотного телосложения, глаза светло-голубые, волосы светло-русые, короткие. Рюкзак ребенка обнаружили около полыньи на реке.

Фото: УГПСС по Липецкой области
20 2764
#пропавшие без вести #Давид Востриков
4

Комментарии (20)

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рыбак хали-гали

27 минут назад
если другие версии не отрабатывают! а упёрлись в реку, то это сом засосал утопленника! но я думаю что здесь организованная мафия работает по переправки детей за границу для усыновления или на органы! подумайте сами сколько раз уже Ротшильды и Рокфелеры пересадок сердца сделали другие старые богачи, где органы берут?
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Алене

32 минуты назад
а вдруг это пришельцы на летающей тарелке, ведь и до сей поры не могут разобраться ,что случилось со школьниками -вот что значит фальсификация выборов и бездари во всех важных сферах жизнедеятельности, но зато они свои эти -ДАУНЫ-148 процентов
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Дед

32 минуты назад
Алёна, Вы лично видели эти следы или это со слов других ? Вы видели, как обследовали место исчезновения у проруби мальчика кинологи или опять это со слов других ? Для того, чтобы обследовать акваторию замёрзшей реки Сосны от предпологаемого места гибели до Ельца, это примерно -3.5*км., а проще говоря представьте себе участок реки подо льдом длинной -3.5км. и шириной -1км.Это реально ?Он не мог проскочить на пороге в месте пересечения газопровода.Напрасные труды, мальчугана не найдут, его нет в живых.Надо отрабатывать другие версии, если конечно есть в этом желание.
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Алёна

сегодня, 13:18
незнакомка, там следов кроме детских не было . В воздухе чтоль убийца парил? И обратных не было следов. Как вы это объясните?
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пасти

сегодня, 13:04
потому что тебя бездаря туда взяли ,так как ты даун ничего больше не умеешь ,как ходить вокруг прорубки с сигаретой в зубах-баран колхозный
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даун

сегодня, 12:59
никита миронов, чтоб тебя суку паралезовало
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пасть офни

сегодня, 12:59
саша, эй мониторный...ты чё не стал супер спасателем? и что ты сделал, что бы попытаться найти пацана? завали своё тупое е б а ло
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никита миронов

сегодня, 12:56
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Иван

сегодня, 12:52
как Г(О)БУ «УГПСС Липецкой области» любят себя попиарить сухими цифрами статистики, показушники
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А где же

сегодня, 12:51
Менты со своими уголовными делами и штабами ? Сдулись?
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