Происшествия

сегодня, 11:14

Скупщику металлолома грозит крупный штраф за взятку в 500 рублей

4 989
#взятка
Скупщику металлолома грозит крупный штраф за взятку в 500 рублей

Прокурор Воловского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному по факту мелкого взяточничества, т.е. дачи взятки в размере, не превышающем 10 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, житель Орловской области, не имея лицензии на право осуществления хозяйственной деятельности в сфере оборота лома черных и цветных металлов, незаконно скупал у жителей  Воловского района металлолом.  

Правонарушение было выявлено сотрудниками территориального отдела полиции.

Желая  избежать административной ответственности, обвиняемый предложил  участковому уполномоченному полиции взятку в 500 рублей.

Полицейский от взятки отказался, а в отношении предпринимателя возбудили уголовное дело за покушение на дачу взятки.

Признав собранные по делу доказательства законными, обоснованными и достаточными для подтверждения предъявленного обвинения,  прокурор направил уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.

Санкция статьи предусматривает наказание  в виде штрафа в размере до 40 тысяч рублей либо обязательных работ на срок до 360 часов, либо исправительных работ на срок до 1 года, либо принудительных работ на срок до 2 лет, либо ареста на срок до 3 месяцев, либо лишения  свободы на срок до 2 лет.

4 989
#взятка

Комментарии (4)

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дима

7 минут назад
хотел немного на хлеб сбить, а на то чтобы поделиться с властью и полицаями денег не хватило?! теперь будешь проценты откидывать этим ворюгам из 90-х сейчас они счётчик узаконили! а участковый повёл себя не по народному! ну дал бы ему пинка под зад, взял бы 500р и провёл бы воспитательную беседу, ВСЁ! но 500 ему мало оказалось, хочет как Улюкаев чемоданы!
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Комплимент

сегодня, 12:52
1000 р-достойная сумма представителю Воловской власти
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Сергей 13

сегодня, 12:32
Правильно цыгу завинтили,500 р-это не взятка,это оскорбление представителя власти.
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Во, как!!!???

сегодня, 12:16
Это если я, типа, проеду в каком-нибудь дачном или гаражном кооперативе и куплю у людей железное барахло, которое у них может валяться годами из-за нерентабельности сдачи малого веса, то я буду при этом привлечён за незаконный оборот??? Вы там с наркотиками не путаете? Или этот чувак составами скупал лом. Да, мы живём в достойном государстве! Моей бы ангельской державушке Два белых ангельских крыла Но если был бы х...й у бабушки Она бы дедушкой была И. Губерман
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