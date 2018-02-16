Скупщику металлолома грозит крупный штраф за взятку в 500 рублей

Прокурор Воловского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному по факту мелкого взяточничества, т.е. дачи взятки в размере, не превышающем 10 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, житель Орловской области, не имея лицензии на право осуществления хозяйственной деятельности в сфере оборота лома черных и цветных металлов, незаконно скупал у жителей Воловского района металлолом.



Правонарушение было выявлено сотрудниками территориального отдела полиции.

Желая избежать административной ответственности, обвиняемый предложил участковому уполномоченному полиции взятку в 500 рублей.

Полицейский от взятки отказался, а в отношении предпринимателя возбудили уголовное дело за покушение на дачу взятки.

Признав собранные по делу доказательства законными, обоснованными и достаточными для подтверждения предъявленного обвинения, прокурор направил уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 40 тысяч рублей либо обязательных работ на срок до 360 часов, либо исправительных работ на срок до 1 года, либо принудительных работ на срок до 2 лет, либо ареста на срок до 3 месяцев, либо лишения свободы на срок до 2 лет.