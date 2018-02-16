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сегодня, 11:05

В Санкт-Петербурге задержали педофила-мигранта

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#Педофилия
В Санкт-Петербурге задержали педофила-мигранта

В Санкт-Петербурге полиция по горячим следам задержала подозреваемого в педофилии.

Сегодня ночью в полицию в Дачном пришла женщина. Едва сдерживая слезы, она рассказала, что ее дочь стала жертвой мигранта-педофила, - пишет "Комсомольская правда".

13-летняя дочь рассказала маме, что мужчина напал на нее прямо в парадной дома в Кировском районе. Девочка описала преступника маме, родительница – полицейским. 32-летняя женщина написала заявление, и правоохранители начали проверку.

И по горячим следам педофила задержали. Как сообщает источник в полиции, развратник, напавший в парадной на несовершеннолетнюю девочку, - гражданин Узбекистана. Как и многие соотечественники приехал в Петербург на заработки.

А теперь окажется за решеткой. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и аресте подозреваемого. Материалы дела переданы в Следственный комитет.
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#Педофилия

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